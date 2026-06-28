Con otro gol y récord de Lionel Messi, la Selección Argentina ganó y cerró la fase de grupos con puntaje ideal

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La Selección Argentina venció 3-1 a Jordania para cerrar invicto y con puntaje ideal la fase de grupos.
EN VIVOMundial 2026
Con el primer puesto asegurado, el conjunto de Lionel Scaloni tuvo los debuts goleadores de Lautaro Martínez y Gio Lo Celso y logró su tercera victoria.
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Con Lionel Messi histórico, la Selección Argentina venció este sábado 3-1 a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, consiguiendo el primer objetivo de cerrar la fase con puntaje ideal, tras haber logrado previamente el liderazgo de la zona.
En el Dallas Stadium, con arbitraje del rumano István Kovács, el conjunto argentino que presentó mayoría de futbolistas debutantes o con pocos minutos en el certamen, se impuso con los goles de Gio Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi.
Tal como había anticipado, Lionel Scaloni dispuso un equipo con 10 cambios respecto al triunfo ante Austria. Y con el correr del encuentro, terminó logrando que todo el plantel, excepto los dos arqueros suplentes, ya tengan minutos en el Mundial 2026.
En cuanto al juego, y sin brillar, Argentina controló el encuentro durante los 90 minutos. Abrió el marcador con un gran tiro libre de Lo Celso y amplió en el mismo primer tiempo con el penal de Lautaro, para sacarse la mufa mundialista.
En la segunda mitad llegaría el descuento jordano en la única aproximación de peligro, mientras que el ingresado Messi se encargó de liquidar la historia con otro tiro libre, para seguir batiendo récords.
En el horizonte de la defensa de la corona, la Selección juega el próximo viernes en Miami ante Cabo Verde, por los 16avos de final.
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