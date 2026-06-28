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EN VIVOMundial 2026

Con otro gol y récord de Lionel Messi, la Selección Argentina ganó y cerró la fase de grupos con puntaje ideal

Selección Argentina vs. Jordana por el Mundial 2026

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Selección Argentina
Jordania

Con el primer puesto asegurado, el conjunto de Lionel Scaloni tuvo los debuts goleadores de Lautaro Martínez y Gio Lo Celso y logró su tercera victoria.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Con Lionel Messi histórico, la Selección Argentina venció este sábado 3-1 a Jordania por la tercera y última fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, consiguiendo el primer objetivo de cerrar la fase con puntaje ideal, tras haber logrado previamente el liderazgo de la zona.

En el Dallas Stadium, con arbitraje del rumano István Kovács, el conjunto argentino que presentó mayoría de futbolistas debutantes o con pocos minutos en el certamen, se impuso con los goles de Gio Lo Celso, Lautaro Martínez y Messi.

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Tal como había anticipado, Lionel Scaloni dispuso un equipo con 10 cambios respecto al triunfo ante Austria. Y con el correr del encuentro, terminó logrando que todo el plantel, excepto los dos arqueros suplentes, ya tengan minutos en el Mundial 2026.

En cuanto al juego, y sin brillar, Argentina controló el encuentro durante los 90 minutos. Abrió el marcador con un gran tiro libre de Lo Celso y amplió en el mismo primer tiempo con el penal de Lautaro, para sacarse la mufa mundialista.

En la segunda mitad llegaría el descuento jordano en la única aproximación de peligro, mientras que el ingresado Messi se encargó de liquidar la historia con otro tiro libre, para seguir batiendo récords.

En el horizonte de la defensa de la corona, la Selección juega el próximo viernes en Miami ante Cabo Verde, por los 16avos de final.

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Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Jordania

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Hasta acá llega la cobertura en vivo de minutouno.com

La Selección Argentina venció 3-1 a Jordania para cerrar invicto y con puntaje ideal la fase de grupos.

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Final del partido y puntaje ideal para la Argentina

La Selección Argentina terminó con puntaje idea tras vencer 3-1 a Jordania por la tercera fecha del Mundial.

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Debut para Flaco López en el último cambio

Flaco López reemplazó a Julián Álvarez.

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GOLAZO DE MESSI DE TIRO LIBRE Y SIGUE AGIGANTANDO LA LEYENDA

El 10 frotó la lámpara de tiro libre y puso el 3-1.

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Debut mundialista para Valentín Barco

Segunda ventana de cambios en la Argentina, con el ingreso del ex Boca por Giuliano Simeone.

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Hay pausa de hidratación y se viene el tramo final

La Argentina le gana 2-1 a Jordania y se vienen los últimos minutos del cierre de la primera fase.

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Tiro libre alto de Messi

Leo probó de bastante lejos pero se fue alto.

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Entra Messi el triple cambio de la Argentina

Messi, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; salen Gio Lo Celso, Nico Paz y Lautaro.

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Descuenta Jordania en la primera llegada

Casi la saca Dibu Martínez, pero Jordania logró el descuento.

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Travesaño y afuera: casi el tercero de la Argentina

Gran jugada de Lautaro Martínez que casi marca el 3-0.

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Era un golazo de la Argentina pero había offside previo

Lautaro Martínez hizo una gran jugada para que Lo Celso marcara su doblete, pero estaba en posición adelantada.

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Final del primer tiempo en Dallas: Argentina gana cómodo en el cierre de la fase de grupos

El alternativo que puso Lionel Scaloni en cancha le gana 2-0 a Jordania con el golazo de Gio Lo Celso y el penal de Lautaro Martínez.

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Lo tuvo Julián Álvarez en el cierre de la primera mitad

Buena llegada de los delanteros, con habilitación de Lautaro y definición de zurda de Álvarez pero al cuerpo del arquero.

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Lautaro Martínez cambia por gol el penal y Argentina le gana 2-0 a Jordania

El "Toro" convierte su primer tanto en mundiales y la Selección Argentina lo gana con comodidad.

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Palo y penal para la Argentina

El palo le negó el grito a Lautaro Martínez primero y en el rebote, le cometieron penal a Senesi.

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Hay pausa de hidratación

Argentina le gana 1-0 a Jordania con un golazo de Lo Celso.

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GOLAZO DE GIO LO CELSO

Con un tiro libre espectacular, el debutante en la Copa del Mundo pone el 1-0 para la Argentina.

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Gol anulado a Lo Celso en el arraque

El volante que debuta en Copa del Mundo definía bárbaro pero estaba en posición adelantada.

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Argentina ya juega el último partido de la fase de grupos

Comenzó el partido en Kansas, con el objetivo de cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

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Sonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino

Como siempre, el partido tuvo su momento emotivo antes del pitazo final con las estrofas del himno más hermoso.

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"Momento caramelo" en la previa al choque contra Jordania

Como siempre, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul comieron sus caramelos en el campo de juego antes del partido.

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Llega el micro de la Selección Argentina al Kansas Stadium

Los campeones del mundo arriban al estadio para el partido por la tercera fecha del Mundial.

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Por qué no juega Lionel Messi

Con la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya asegurada tras los triunfos ante Argelia y Austria, el cuerpo técnico optó por cuidar la exigencia física del astro rosarino. La intención principal es que descanse y llegue en plenitud absoluta al cruce de eliminación directa.

Sin embargo, los hinchas que asistieron al estadio de Dallas podrían tener su momento de disfrute. Scaloni dejó abierta la posibilidad de que el diez ingrese en el segundo tiempo para sumar minutos de juego, mantener el ritmo de competencia y seguir aceitando los engranajes de cara a la fase definitiva del torneo.

Seguí leyendo.

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Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Jordania por la tercera fecha del Mundial 2026.

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Cómo llegan Argentina y Jordania

La certeza para el conjunto de Lionel Scaloni es que ya tiene su lugar confirmado en el grupo y por lo tanto en los 16vos de final. Encara el encuentro ya conociendo a su rival en el primero de los cruces mano a mano, por lo que se descarta que el entrenador cuida piezas pensando en el próximo viernes.

En este contexto, el DT buscará darle rodaje a futbolistas como Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco y Marcos Senesi, quienes todavía no debutaron; y a otros como Julián Álvarez y Nicolás Tagliafico, que llegaron tocados a la cita y que hasta ahora sumaron pocos minutos.

En tanto, en la previa reinaban dos grandes dudas: el arquero y si juega o no el capitán. Se conoció que Dibu Martínez, quien lleva valla invicta y que hasta ahora no tuvo mucho trabajo quería estar sí o sí en este compromiso para seguir sumando minutos.

En tanto, no sería necesario que Messi esté en cancha, para que entonces se cuide pensando en el tramo final del certamen. Pero se sabe que el 10 no quiere perderse ningún minuto, por lo que era otra de las dudas que tenía el cuerpo técnico.

En frente, Jordania llega este encuentro ya eliminada, luego de dos derrotas en sus dos primeras presentaciones. Sin embargo, será un partido histórico ante la campeona defensora de la Copa del Mundo.

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Formaciones de de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

Argentina: Dibu Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

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Datos de Argentina vs. Jordania

  • Hora: 23.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: István Kovács (Rumania)
  • Estadio: Dallas Stadium

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