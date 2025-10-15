La buena noticia que recibiría Boca de cara a la próxima fecha FIFA que sería clave en la recta final

Paredes, que fue titular en el amistoso entre Argentina y Venezuela el viernes pasado pero suplente sin minutos ante Puerto Rico, también podría disputar el encuentro pendiente ante Barracas Central, suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. La reprogramación, aún sin fecha confirmada, abriría otra oportunidad para que el campeón del mundo aporte su jerarquía en el tramo final del certamen.

Desde su regreso al club, el volante demostró ser mucho más que un refuerzo de lujo: se transformó en el líder futbolístico y emocional del equipo. Su posible permanencia durante la fecha FIFA representa una gran noticia para el club de la Ribera, que necesita a su conductor en el momento más exigente del año. En medio de la incertidumbre por la lista de Scaloni, en Brandsen 805 se ilusiona con una chance inesperada: tener a su capitán en el partido que puede sellar el ansiado retorno a la Libertadores.