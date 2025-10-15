La buena noticia que recibiría Boca de cara a la próxima fecha FIFA que sería clave en la recta final
Leandro Paredes no sería convocado por Lionel Scaloni y podría estar presente en el duelo decisivo ante Tigre, donde el Xeneize busca asegurar su regreso a la Copa Libertadores.
Leandro Paredes podría vestir la camiseta de Boca en el partido más determinante del año. Según trascendió, Lionel Scaloni no lo incluiría en la próxima lista de la Selección Argentina para la fecha FIFA de noviembre, lo que permitiría que el capitán xeneize dispute la última jornada del Torneo Clausura 2025 ante Tigre, encuentro que podría definir el futuro internacional del club.
La próxima convocatoria será la última antes del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y el cuerpo técnico albiceleste analiza dar descanso a algunos referentes para observar a futbolistas que aún pelean por un lugar en la lista final. En ese grupo de “descanso selectivo” estaría Paredes, lo que beneficiaría a Boca de cara a un cierre de torneo decisivo.
El mediocampista viene siendo una pieza fundamental en el esquema de Claudio Úbeda, que se juega gran parte de la clasificación a la Libertadores en estas últimas fechas. Con el Xeneize segundo en la Tabla Anual 2025, por detrás de Rosario Central, un triunfo ante el Matador de Victoria lo dejaría a un paso de volver al torneo continental después de dos años de ausencia.
Paredes, que fue titular en el amistoso entre Argentina y Venezuela el viernes pasado pero suplente sin minutos ante Puerto Rico, también podría disputar el encuentro pendiente ante Barracas Central, suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. La reprogramación, aún sin fecha confirmada, abriría otra oportunidad para que el campeón del mundo aporte su jerarquía en el tramo final del certamen.
Desde su regreso al club, el volante demostró ser mucho más que un refuerzo de lujo: se transformó en el líder futbolístico y emocional del equipo. Su posible permanencia durante la fecha FIFA representa una gran noticia para el club de la Ribera, que necesita a su conductor en el momento más exigente del año. En medio de la incertidumbre por la lista de Scaloni, en Brandsen 805 se ilusiona con una chance inesperada: tener a su capitán en el partido que puede sellar el ansiado retorno a la Libertadores.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario