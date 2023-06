La revelación de Leandro Paredes sobre la relación con el Papu Gómez en la Selección

"Estamos muy bien como grupo y disfrutamos de lo que estamos viviendo. Son rumores que se dijeron en internet y no se porque, no paso nada. Es algo que salio y no sabemos porque. Nosotros no le damos bola, sabemos como es la prensa”, aseguró Paredes.

“Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para quizás movilizar ese bienestar entonces nosotros tratamos de no escuchar y seguir. Nosotros estamos muy bien como grupo como equipo, disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar al externo tratamos de no dar bola”, cerró el volante.

Desde que terminó el Mundial de Qatar 2022, algunas especulaciones tomaron forma y empezar a correr para justificar el alejamiento del actual jugador del Sevilla de España. Desde una supuesta brujería hasta para que se lesione Giovani Lo Celso hasta la filtración de la lesión de De Paul.

El periodista Guido Zaffora en Intrusos hace poco tiempo otra versión de lo sucedido: "Pasó algo en Qatar cuando pasamos a cuartos de final, me cuentan de una fiesta de la Selección Argentina en el predio de la AFA".

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON LEANDRO PAREDES

"Al otro día tenían el día libre y llega al predio Linda, la mujer de Alejandro Gómez, y el Papu se va de boca: le contó situaciones íntimas de la fiesta, empezó a chusmearle las cosas que hablaron en la fiesta, cosas íntimas de los jugadores", reveló.

De este modo, sería el propio jugador quien provocó su alejamiento del seleccionado. Sin embargo, también cabe destacar que, por edad, es lógico que el DT Lionel Scaloni busque renovar el plantel de cara al futuro.