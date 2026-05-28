El fuerte cruce entre Fernando Zampedri y Leandro Paredes en la eliminación de Boca
El delantero del conjunto chileno, hincha de River, se dijo de todo con el volante de la Selección Argentina, cerca del final del partido.
La Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo de altísima tensión en Buenos Aires. En un partido vibrante que determinó la eliminación de Boca, las cámaras y las miradas no solo se quedaron con el festejo de Universidad Católica, sino también con un picante y fuerte cruce que tuvo como protagonistas a Fernando Zampedri y Leandro Paredes.
El delantero y goleador del conjunto chileno, confeso hincha de River, vivió el encuentro con las revoluciones al máximo en territorio hostil. Sobre el cierre del partido, con el resultado a favor de la Católica y la desesperación xeneize a flor de piel, Zampedri protagonizó un durísimo cara a cara con Paredes, el mediocampista central y referente del plantel de Boca.
Fuerte cruce de Fernando Zampedri y Leandro Paredes en la eliminación de Boca
La chispa se encendió cuando el delantero del conjunto chileno fue reemplazado cerca del final, y el mundialista argentino lo empujó y le dijo algo, para que se apure a salir. Lejos de achicarse, el goleador respondió con todo.
Para Zampedri, el condimento especial de su simpatía por el Millonario pareció jugarle a favor en la motivación, celebrando cada intervención con el alma en una cancha totalmente volcada en su contra. Por el lado de Paredes, la impotencia futbolística de ver cómo se escapaba el gran objetivo del año en su propia casa terminó de hacer estallar los ánimos.
Golpe histórico en La Boca
Más allá del folclore y las chicanas dentro del campo de juego, el pitazo final decretó un golpe durísimo para el club de la Ribera en su propio templo. La victoria de Universidad Católica en La Bombonera selló el boleto de los chilenos a la siguiente ronda y dejó a Boca Juniors eliminado prematuramente de la Copa Libertadores, transformando la noche de Brandsen 805 en un verdadero calvario para el equipo argentino y en un festejo doble para Zampedri.
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