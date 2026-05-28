El fuerte cruce entre Fernando Zampedri y Leandro Paredes en la eliminación de Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2060185779331022922&partner=&hide_thread=false ZAMPEDRI, FANÁTICO DE RIVER, SE PICÓ CON PAREDES EN LA BOMBONERA. pic.twitter.com/w2j3qgceCK — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2026

Golpe histórico en La Boca

Más allá del folclore y las chicanas dentro del campo de juego, el pitazo final decretó un golpe durísimo para el club de la Ribera en su propio templo. La victoria de Universidad Católica en La Bombonera selló el boleto de los chilenos a la siguiente ronda y dejó a Boca Juniors eliminado prematuramente de la Copa Libertadores, transformando la noche de Brandsen 805 en un verdadero calvario para el equipo argentino y en un festejo doble para Zampedri.