Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores
El Xeneize busca la clasificación a la siguiente instancia del certamen continental y tendrá el apoyo de su público en una Bombonera totalmente colmada.
Boca se prepara de la mejor manera para afrontar el partido más trascendental del semestre. En el marco de la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el Xeneize recibirá este jueves a las 21.30 a Universidad Católica de Chile en La Bombonera con un único objetivo en mente: sellar su boleto a la próxima instancia.
Para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda, la ecuación es sumamente sencilla debido a que depende de sí mismo, aunque el margen de error quedó reducido a cero y deberá conseguir un triunfo para tener tranquilidad y no depender de nadie más.
El único escenario que le sirve a Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
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Ganar: Es el único resultado que le sirve a Boca. Si suma de a tres, alcanzará las 10 unidades e igualará la línea de Universidad Católica. Al aplicarse el criterio de "desempate olímpico" (el resultado de los partidos entre sí), el club de la Ribera quedará por encima de los chilenos y clasificará a los octavos de final.
Cualquier otro resultado que no sea una victoria significará un duro revés internacional para el Xeneize:
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Empatar o perder: Boca quedará automáticamente eliminado de la Copa Libertadores. Si empata, existe la posibilidad de igualar en puntos con Cruzeiro, pero el elenco brasileño corre con ventaja por los resultados entre sí.
El premio consuelo: Al no conseguir el triunfo, Boca quedará condenado al tercer puesto de la zona, lo que lo obligará a jugar los playoffs para intentar ingresar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Así está el panorama en el Grupo D de la Copa Libertadores
Obligado a salir a buscar los tres puntos desde el primer minuto, Úbeda pondría en cancha a lo mejor que tiene a disposición: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.
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