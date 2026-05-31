Cómo es el tratamiento al que se somete a Leandro Paredes: ¿llega al Mundial 2026?
El volante se encuentra realizando un procedimiento a contrarreloj, mientras el cuerpo técnico de la Selección Argentina evalúa si lo mantiene en la lista.
A solo días del comienzo del Mundial 2026, el búnker de la Selección Argentina vive horas de máxima preocupación y expectativa en torno a la salud de uno de sus máximos referentes: Leandro Paredes se encuentra desgarrado y es una de las grandes dudas de la lista de Lionel Scaloni.
Tras confirmarse la alarmante noticia de su baja de último momento, el periodista Martín Arévalo brindó detalles alentadores sobre el procedimiento que ya inició el mediocampista para intentar una recuperación milagrosa.
"A las horas de que se confirmara la lesión muscular en el isquiotibial, Leandro Paredes empezó un tratamiento con plasma rico en plaquetas", reveló el cronista, encendiendo una luz de esperanza tanto para el cuerpo técnico como para los hinchas argentinos.
La ilusión en la Selección Argentina con Leandro Paredes
El desgarro en el isquiotibial encendió todas las alarmas debido a la proximidad del debut mundialista, un plazo que bajo condiciones normales dejaría al futbolista prácticamente descartado para la primera fase. Sin embargo, la rápida intervención de los especialistas busca acortar los tiempos biológicos de la cicatrización interna.
Según lo informado por Arévalo, la estrategia médica combina tecnología médica con fisioterapia intensiva:
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Tratamiento con PRP: La utilización de plasma rico en plaquetas apunta a acelerar la regeneración del tejido muscular dañado mediante factores de crecimiento del propio jugador.
Trabajo de kinesiología: El volante complementará las infiltraciones con jornadas de rehabilitación en doble y triple turno bajo la supervisión de los kinesiólogos del seleccionado.
"Los médicos tienen ilusión en que trabajando con PRP y con kinesiología, el futbolista pueda evolucionar y estar disponible para antes del debut", concluyó el periodista.
Las próximas 48 horas serán determinantes para evaluar cómo responde el músculo de Paredes ante el tratamiento y definir si se mantiene en la lista definitiva para la gran cita.
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