Cómo es el tratamiento al que se somete a Leandro Paredes: ¿llega al Mundial 2026?

La ilusión en la Selección Argentina con Leandro Paredes

El desgarro en el isquiotibial encendió todas las alarmas debido a la proximidad del debut mundialista, un plazo que bajo condiciones normales dejaría al futbolista prácticamente descartado para la primera fase. Sin embargo, la rápida intervención de los especialistas busca acortar los tiempos biológicos de la cicatrización interna.

Según lo informado por Arévalo, la estrategia médica combina tecnología médica con fisioterapia intensiva:

Tratamiento con PRP: La utilización de plasma rico en plaquetas apunta a acelerar la regeneración del tejido muscular dañado mediante factores de crecimiento del propio jugador.

Trabajo de kinesiología: El volante complementará las infiltraciones con jornadas de rehabilitación en doble y triple turno bajo la supervisión de los kinesiólogos del seleccionado.

"Los médicos tienen ilusión en que trabajando con PRP y con kinesiología, el futbolista pueda evolucionar y estar disponible para antes del debut", concluyó el periodista.

Las próximas 48 horas serán determinantes para evaluar cómo responde el músculo de Paredes ante el tratamiento y definir si se mantiene en la lista definitiva para la gran cita.