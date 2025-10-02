Ley del ex: el gol de Maximiliano Salas ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina
El exfutbolista de la Academia, que vivió la previa de una forma muy particular por todo el morbo que generó su llegada, abrió el marcador para el Millonario.
River pegó primero en el duelo ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y lo hizo de la mano de un protagonista especial: Maximiliano Salas. El delantero, con pasado en la Academia, fue el encargado de romper el cero en el estadio Gigante de Arroyito y poner en ventaja al equipo de Marcelo Gallardo.
El atacante aprovechó una pelota suelta dentro del área y definió de primera para vencer sin problemas a Facundo Cambeses, desatando la euforia de la tribuna millonaria. Sin embargo, por respeto a su exclub, eligió no gritar el gol y apenas levantó la mirada hacia el público de River que enloqueció con la apertura del marcador.
El tanto de Salas tiene un condimento especial, no solo por el contexto del partido decisivo, sino también por el trasfondo que generó su fichaje, que desde el primer día estuvo marcado por la rivalidad con su exequipo.
River-Racing y un tremendo partido por Copa Argentina: todos los condimentos
Se trata de un clásico con muchos condimentos, pero con el foco puesto en el conflicto que significó la salida de Maxi Salas del equipo de Avellaneda para jugar en el conjunto de Núñez donde es una de las piezas claves. Pero no es el único morbo que tendrá el encuentro, ya que en la "Academia" podría sumar minutos el ex Boca, Marcos Rojo.
Formaciones confirmadas de Racing y River
- Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
