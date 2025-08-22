Axel Kicillof se reunió con el ministro del Interior de Chile por la violencia en Independiente

Mediante un comunicado que dio a conocer el mandatario bonaerense, ambos gobiernos condenaron enérgicamente cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y se comprometieron a establecer futuros mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad.

La declaración completa de Axel Kicillof

reunion kicillof autoridades chile

Nos reunimos con la delegación de autoridades del gobierno de la vecina República de Chile, encabezada por el ministro del Interior Álvaro Elizalde, y el embajador José Antonio Viera Gallo, para intercambiar información acerca de los hechos de público conocimiento.

Repasamos la situación de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos y de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.

En ese sentido, conformamos un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas y fueron atendidas por el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires; así como también de la situación procesal de quienes permanecen detenidos. La investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial.

Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad.