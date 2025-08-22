Axel Kicillof se reunió con el ministro del Interior de Chile por la violencia en Independiente
El mandatario bonaerense se reunió este jueves con una delegación de funcionarios chilenos, encabezada por el ministro del Interior del país trasandino, que arribaron a nuestro país tras los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente.
Axel Kicillof se reunió este jueves con una delegación de funcionarios chilenos, encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que arribaron al país tras los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente, que dejó como saldo decenas de heridos y casi un centenar de detenidos, todos ellos de nacionalidad trasandina.
El gobernador bonaerense y el ministro, quien estuvo acompañado por el embajador de ese país, José Antonio Viera Gallo, abordaron las consecuencias de los graves incidentes ocurridos durante el partido entre el club de Avellaneda y la Universidad de Chile.
Durante el encuentro del que también participaron los ministros provinciales de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso, y de Salud, Nicolás Kreplak, se intercambió información sobre el estado de salud de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos, todos ellos atendidos por el sistema de salud bonaerense.
También se habló de la situación procesal de quienes permanecen detenidos tras la batalla campal en el estadio Libertadores de América, acordándose un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información entre ambos gobiernos.
Según se informó, este mecanismo buscará monitorear de cerca la evolución de las personas que continúan internadas y los avances de la investigación judicial sobre los hechos.
Mediante un comunicado que dio a conocer el mandatario bonaerense, ambos gobiernos condenaron enérgicamente cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y se comprometieron a establecer futuros mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad.
La declaración completa de Axel Kicillof
Nos reunimos con la delegación de autoridades del gobierno de la vecina República de Chile, encabezada por el ministro del Interior Álvaro Elizalde, y el embajador José Antonio Viera Gallo, para intercambiar información acerca de los hechos de público conocimiento.
Repasamos la situación de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos y de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.
En ese sentido, conformamos un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas y fueron atendidas por el sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires; así como también de la situación procesal de quienes permanecen detenidos. La investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial.
Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad.
