Atlético Tucumán le ganó a Newell's y se ilusiona

Síntesis de Atlético Tucumán 2-0 Newell's Old Boys

#TorneoBinance | Fecha 11 | resumen de Atlético Tucumán - Newell’s

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Joaquín Pereyra, Gastón Gil Romero y Ramiro Carrera; Augusto Lotti y Ramiro Ruíz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Newell's Old Boys: Franco Herrera; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Pablo Pérez, Juan Sforza, Julián Fernández y Francisco González; Juan Manuel García y Ramiro Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Goles en el segundo tiempo: 28m, Carrera (AT); y 53m, Tesuri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 4m, Guillermo Balzi por Pérez (NOB); 21m, Tomás Jacob por Méndez; Genaro Rossi por García; y Juan Garro por González (NOB); 26m, Andrés Balanta por Gil Romero (AT); 33m, Djorkaeff Reasco por Sforza (NOB); 37mm, Francisco Di Franco por Carrera; y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 45m, Renzo Tesuri por Pereyra; y Eugenio Isnaldo por Ruíz Rodriguez (AT).

Amonestados: Pereyra, Gil Romero y Balanta (AT). Lema, Sordo y Méndez (NOB).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).