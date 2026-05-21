Los campeones del mundo que están en el radar para volver al fútbol argentino

Con la vara cada vez más alta, los dos equipos más grandes del paós preparan sus billeteras y sus llamadas de seducción para intentar concretar más regresos de élite de cara a la segunda mitad del año.

Los objetivos de Boca: jerarquía para el arco y la creación

Juan Román Riquelme sabe que para pelear la Copa Libertadores necesita nombres que no sientan la presión de la mítica Bombonera.

Paulo Dybala (Roma): Es el gran desvelo del Consejo de Fútbol. La "Joya" finaliza su contrato con el equipo italiano el próximo 30 de junio. Si bien el técnico Gian Piero Gasperini presiona públicamente para que renueve por un año más con una mejora salarial, Boca se mantiene a la expectativa. El reciente nacimiento de su hija y el cambio de representante alimentan la ilusión de un desembarco que rompería por completo el mercado sudamericano.

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella): La reciente lesión de Agustín Marchesín obligó a Boca a salir a buscar un arquero de primera línea. Rulli, que tiene su boleto casi asegurado para el Mundial 2026, es el apuntado por Riquelme. Aunque la negociación con los franceses asoma sumamente compleja y el jugador tiene un fuerte lazo afectivo con Estudiantes de La Plata, el Xeneize hará un intento formal tras la cita mundialista.

dybala

Los objetivos de River: reactivar el ataque con sello europeo

Con la zaga central blindada gracias a Otamendi, la dirigencia millonaria apunta ahora a mitad de cancha hacia adelante.

Thiago Almada (Atlético de Madrid): El enganche surgido de Vélez no logró tener los minutos ni la continuidad deseada bajo el mando de Diego Simeone en España. Desde el entorno del jugador aseguran que busca una salida para recuperar protagonismo y el club de Núñez ya se anotó en la lista de interesados para ofrecerle la conducción del equipo.

Ángel Correa (Tigres de México): Fue el apuntado en los últimos días. El delantero ex San Lorenzo se encuentra en el gigante de la Liga MX desde mediados de 2025, tras una transferencia de 8 millones de euros. Aunque existieron sondeos y contactos preliminares entre las partes, su altísimo contrato con los mexicanos es el principal obstáculo que la dirigencia de River intentará destrabar.