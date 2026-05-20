Liga de Quito vs. Lanús, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El Granate visita al conjunto ecuatoriano en los 2.850 metros de altura de Quito por la quinta fecha del Grupo G. Ambos equipos llegan igualados con seis unidades.
Lanús se juega una parada brava en Ecuador. Tras sufrir el golpe de la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura ante Argentinos Juniors, el equipo de Mauricio Pellegrino apunta todos sus cañones al plano internacional. El Granate marcha segundo en la zona con 6 puntos producto de dos victorias y dos derrotas, aventajando a su rival de esta noche por el resultado entre sí.
Por su parte, Liga de Quito llega en la tercera posición con las mismas 6 unidades. El elenco conducido por el brasileño Tiago Nunes viene con un buen andar en el campeonato local (acumula tres triunfos en fila) y sabe que debe hacer valer la localía en la altura para meterse en puestos de clasificación directa antes de la última jornada.
El panorama en el Grupo G quedó sumamente ajustado tras la goleada 4-0 que Lanús sufrió ante Always Ready en Bolivia en la fecha pasada. Con Mirassol de Brasil liderando la zona con 9 puntos, el choque de este miércoles en Ecuador funciona como una auténtica final por el segundo boleto a octavos.
En el partido de la primera vuelta disputado en La Fortaleza, el Granate se impuso por 1-0 gracias al gol de Walter Bou. De conseguir un empate o una victoria en Quito, el conjunto del sur de Buenos Aires llegará muy bien perfilado para cerrar la fase de grupos el próximo 26 de mayo en condición de local ante los brasileños.
Probables formaciones del encuentro entre Liga de Quito y Lanús
- Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Quintero; Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Leonel Quiñónez, Yerlin Quiñónez; Deyverson y Michael Estrada. DT: Tiago Nunes.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Otros datos del partido
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Hora: 21:30 (Argentina)
Estadio: Rodrigo Paz Delgado / Casa Blanca (Quito, Ecuador)
Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
VAR: Mauricio Pérez (Colombia)
TV: Fox Sports 2 y Disney+
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