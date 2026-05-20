Liga de Quito vs. Lanús, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Lanús se juega una parada brava en Ecuador. Tras sufrir el golpe de la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura ante Argentinos Juniors, el equipo de Mauricio Pellegrino apunta todos sus cañones al plano internacional. El Granate marcha segundo en la zona con 6 puntos producto de dos victorias y dos derrotas, aventajando a su rival de esta noche por el resultado entre sí.