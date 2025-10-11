Lionel Messi brilló con un doblete para Inter Miami, tras ser liberado por Lionel Scaloni

El 1-0 de Messi fue un golazo al ángulo, que contó con el festejo especial desde las tribunas de parte de la "Scaloneta". Es que Chiqui Tapia, junto a Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Gio Lo Celso y Leandro Paredes, estuvieron siguiendo el encuentro desde la platea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1977169830928093272&partner=&hide_thread=false Otamendi, Lo Celso, De Paul y Paredes presente. ¡La albiceleste disfrutando del recital de Messi en el Chase Stadium! pic.twitter.com/K29z8br1c7 — MLS Español (@MLSes) October 12, 2025

Los futbolistas del equipo nacional aprovecharon la estadía en esa ciudad para la gira de la Selección en la fecha FIFA, y dijeron presente para alentar a su amigo en una nueva presentación por la MLS.

El 2-0 fue obra de Luis Suárez, mientras que la goleada fue completada con participaciones del rosarino: Alba puso el 3-0 tras una espectacular asistencia desde atrás de mitad de cancha del 10, y luego se invirtieron los roles para el 4-0 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/1977185508968026442&partner=&hide_thread=false Jordi Alba to Messi for his brace.



Goal number 26 for Messi on the season. pic.twitter.com/JuIh6BXQuI — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

Con este resultado, Inter Miami quedó como escolta de Philadelphia Union de la Conferencia Este de la MLS, a cuatro unidades. El argentino, en tanto, acumula 26 goles y quedó como máximo artillero de la fase regular.

Messi - M1