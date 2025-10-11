Lionel Messi brilló con un doblete para Inter Miami, tras ser liberado por Lionel Scaloni
Con la Scaloneta en la tribuna, el astro rosarino marcó dos golazos y repartió una asistencia, en la goleada 4-0 de las "Garzas".
Con Lionel Messi presente, tras dejar momentáneamente la concentración de la Selección Argentina, Inter Miami goleó 4-0 a Atlanta United por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.
El astro rosarino, y capitán del conjunto nacional, venía de no sumar minutos el viernes en el amistoso ante Venezuela, por lo que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni lo liberó para que pueda estar este sábado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
Para sorpresa de muchos, Messi fue titular y disputó los 90 minutos de la victoria de las "Garzas", antes de regresar a la concentración argentina de cara al segundo amistoso, del próximo martes ante Puerto Rico.
De esta manera, el mejor jugador del mundo aprovechó para anotarse con un doblete y repartir una asistencia espectacular para Jordi Alba, que pudo marcar en su despedida.
El 1-0 de Messi fue un golazo al ángulo, que contó con el festejo especial desde las tribunas de parte de la "Scaloneta". Es que Chiqui Tapia, junto a Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Gio Lo Celso y Leandro Paredes, estuvieron siguiendo el encuentro desde la platea.
Los futbolistas del equipo nacional aprovecharon la estadía en esa ciudad para la gira de la Selección en la fecha FIFA, y dijeron presente para alentar a su amigo en una nueva presentación por la MLS.
El 2-0 fue obra de Luis Suárez, mientras que la goleada fue completada con participaciones del rosarino: Alba puso el 3-0 tras una espectacular asistencia desde atrás de mitad de cancha del 10, y luego se invirtieron los roles para el 4-0 definitivo.
Con este resultado, Inter Miami quedó como escolta de Philadelphia Union de la Conferencia Este de la MLS, a cuatro unidades. El argentino, en tanto, acumula 26 goles y quedó como máximo artillero de la fase regular.
