Lionel Messi recibió el Botín de Oro como máximo goleador de la MLS
El rosarino sumó un nuevo trofeo a su enorme vitrina por haber convertido un total de 29 goles en 28 partidos y así ser el máximo artillero de la MLS.
En la previa del partido entre Inter Miami y Nashville para abrir los playoffs de la Major League Soccer de los Estados Unidos, Lionel Messi recibió el Botín de Oro 2025 por haber convertido un total de 29 goles y así ser el máximo artillero de la liga norteamericana.
Ante un colmado estadio Chase, de Fort Lauderdale, el argentino el nuevo trofeo de manos del comisionado de la MLS, Don Garber, para sumarlo a los ocho Balón de Oro y, sobre todo, a obtenido en Qatar 2022.
Al momento de recibir el premio patrocinado por Audi, la multitud congregada en el estadio coreó “Messi, Messi, Messi”, quien también aparece como principal candidato para ganar el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de MLS de este año.
De esta manera, el rosarino cerró espectacular campaña, convirtiendo 29 goles y 19 asistencias en la temporada regular, quedando a una contribución a gol de distancia de la histórica cifra de 49 aportes lograda por Carlos Vela en 2019, cuando militaba en Los Ángeles Football Club (LAFC).
Lío recibió el codiciado galardón tras haber renovado contrato hasta 2028 con el Inter Miami, con una gran asignatura pendiente: lograr el primer título de liga para la franquicia rosada.
