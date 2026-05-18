El picante gesto de De Paul para bancar a Messi tras el insólito cantito de los hinchas de Inter Miami

El primero en saltar con los tapones de punta fue Lionel Messi. Lejos de ignorar el clima hostil, el capitán de la Selección Argentina se plantó, clavó la mirada en la tribuna que protestaba y tiró el clásico gesto del "montoncito" con la mano derecha para recriminarles la actitud. Acto seguido, el "10" les hizo una seña de negación rotunda con el dedo y ensayó una contraofensiva letal: se dio vuelta hacia los otros tres costados del estadio para levantar los brazos y saludar al resto de los espectadores, que rápidamente taparon los silbidos con una ensordecedora ovación de apoyo al astro.