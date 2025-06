"Lionel Messi tiene decidido volver a Newell's", según Flavio Azzaro

image.png

"Hoy Lionel Messi tiene decidido venir a jugar Newell's en diciembre", indicó el periodista en su canal de streaming AZZ. "Tienen que darse las circunstancias, porque hay cuestiones políticas, hay elecciones en Newell's, hay que armar un operativo...", añadió.

Indicó Azzaro que "los pibes hoy se bancarían venir a vivir a la Argentina, que capaz serían seis meses", e insistió: "Hoy Messi lo tiene decidido, hay que ver si se lleva a cabo. Se tienen que dar un montón de cosas. No me animo a decir que se va a dar, pero la decisión hoy está".

messi azzaro

Durante la transmisión de No podemos perder, Azzaro analizó junto a Hugo Balassone el mercado de pases. Sostuvo que Leandro Paredes no llegará a Boca para el Mundial de Clubes, como sonó en las últimas horas, mientras que su compañero de noche de stream indicó que el PSG no pagaría la cláusula de Franco Mastantuono.

Sin embargo, la bomba de la noche fue sin dudas la información sobre el futuro de Messi, quien actualmente se encuentra en un Inter Miami que viene de quedar eliminado de la Concachampions en semifinales y que se encuentra en mitad de tabla de la Conferencia Este de la MLS.

A la espera de mayores detalles, la información que surgió este martes por la noche no dejó de llamar la atención y rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.