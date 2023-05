El contundente comunicado de Messi en medio de los rumores sobre su futuro

"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado y no lo habrá hasta que no termine la temporada", agregó contundente.

Y cerró tajante: "Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar porqué no contrastan las informaciones... No querrán que una verdad les arruine sus 'noticias'".

Según reveló el programa español El Chiringuito, Lionel Messi recibió una oferta por 400 millones de euros al año del Al Hilal de Arabia Saudita, el equipo que dirige el argentino Ramón Díaz y clásico rival de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

El vínculo del jugador con el Al Hilal sería por dos años, con un tercero optativo. El contrato del Messi podría triplicar al que firmó Cristiano Ronaldo con el clásico Rival hace algunos meses atrás.

Este rumor volvió a despertar el morbo de la rivalidad entre ambos y, sin dudas, hay mucha expectativa por saber qué será del futuro de Lionel.