Con participación de Lionel Messi, Paredes y De Paul, Un Poco de Ruido anunció su primer Vélez

Con una puesta especialmente diseñada para el formato estadio, 4 horas de show, invitados y momentos únicos, la propuesta busca amplificar esa esencia que convirtió al programa en un éxito, ahora frente a miles de personas.

Porque si algo dejó en claro Un Poco de Ruido en este tiempo es que la cumbia no tiene fronteras: está en todos lados, atraviesa generaciones y hoy encuentra su máxima expresión en Vélez, con una fiesta que promete ser histórica.

Esta activación forma parte del programa Postales Descubrir BA, mediante el cual la Ciudad se transforma en un escenario abierto para la industria y en un destino que se disfruta las 24 horas.