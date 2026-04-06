Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó un momento clave del Mundial de Qatar 2022

Al evocar el cruce entre la Selección argentina y Países Bajos por los cuartos de final, Verstappen hizo hincapié en una acción puntual que definió el desarrollo del partido: “La pelota que jugó contra Países Bajos en el último Mundial, eso no se puede defender. Podés creer que podés defenderte, pero simplemente no podés”, afirmó. El piloto de Red Bull se refería a la asistencia magistral a Nahuel Molina, una jugada que rompió la defensa rival y abrió el marcador en un encuentro cargado de tensión y emociones.