Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó un momento clave del Mundial de Qatar 2022
El tetracampeón de Fórmula 1 destacó el talento del capitán argentino y rememoró una jugada que consideró imposible de defender.
El múltiple campeón de Fórmula 1 Max Verstappen volvió a demostrar su admiración por Lionel Messi con declaraciones que no pasaron desapercibidas. En medio de un parate en la actividad de la categoría, el piloto neerlandés se refirió al astro argentino y destacó una de sus jugadas más recordadas en el Mundial de Qatar 2022.
Al evocar el cruce entre la Selección argentina y Países Bajos por los cuartos de final, Verstappen hizo hincapié en una acción puntual que definió el desarrollo del partido: “La pelota que jugó contra Países Bajos en el último Mundial, eso no se puede defender. Podés creer que podés defenderte, pero simplemente no podés”, afirmó. El piloto de Red Bull se refería a la asistencia magistral a Nahuel Molina, una jugada que rompió la defensa rival y abrió el marcador en un encuentro cargado de tensión y emociones.
Lejos de quedarse en ese recuerdo, el oriundo del país rival en aquel cotejo profundizó en su análisis sobre el capitán argentino y destacó una de sus principales virtudes dentro del campo de juego. “Él puede leer el juego. Un montón de gente tiene que correr para anotar un gol, pero él puede anotar desde cualquier lado, en cualquier momento”, señaló.
Aquel partido terminó igualado 2-2 en el tiempo reglamentario, en un duelo que tuvo roces constantes entre los futbolistas y momentos de alta intensidad. Finalmente, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso 4-3 en la definición por penales, logrando el pase a las semifinales del torneo. Ese encuentro también quedó marcado por un episodio que rápidamente se volvió viral: el recordado “Andá p’allá, bobo” de Messi dirigido a Wout Weghorst, que reflejó la tensión del momento.
No es la primera vez que Verstappen se refiere al talento del rosarino. En oportunidades anteriores, incluso cuando fue consultado por la histórica comparación con Cristiano Ronaldo, el neerlandés ya había dejado clara su postura: “Creo que Messi tiene más talento pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma“.
Con estas palabras, el piloto neerlandés reafirmó su admiración por uno de los futbolistas más influyentes de la historia, destacando su capacidad única para interpretar el juego y marcar la diferencia en los momentos decisivos.
Un mes sin Fórmula 1: el cronograma del Gran Premio de Miami
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres 1: 13.30.
- Clasificación Sprint: 17.30.
Sábado 2 de mayo
- Carrera Sprint: 13.00.
- Clasificación: 17.00.
Domingo 3 de mayo
- Carrera: 17.00.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario