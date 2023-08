Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs FC Dallas

Cómo ver en vivo al Inter Miami de Lionel Messi vs FC Dallas

Como todos los encuentros de la MLS, el partido podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.