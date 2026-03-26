Lionel Scaloni fue determinante al hablar de Ángel Di María y su futuro: "Etapa terminada"
El entrenador se refirió a la ausencia de Fideo y explicó que su etapa en la Selección Argentina está terminada, destacando el recambio generacional.
Lionel Scaloni brindó definiciones sobre el presente de Ángel Di María y su ausencia en la Selección Argentina, en medio de las dudas que se generaron en torno a su continuidad en el equipo campeón del mundo. El entrenador aseguró que mantiene una buena relación con el futbolista y explicó que la decisión se enmarca dentro de un proceso de renovación del plantel de cara al Mundial 2026.
Lionel Scaloni confirmó el final de la etapa de Ángel Di María en la Selección Argentina
Durante la conferencia de prensa, el técnico fue contundente al referirse a la situación del histórico extremo. “No sé el ruido que se generó. Tengo la mejor relación con él y creo que es un tema del ambiente más que de él. Dejó siempre claro su punto de vista y nosotros lo entendemos. Hoy no está, estoy feliz con su presente y eso es lo más importante. Es una etapa terminada, así lo entendimos nosotros ya que hay chicos jóvenes que vienen empujando de atrás”, expresó.
Di María fue una pieza clave en el ciclo de Scaloni, con actuaciones determinantes en las consagraciones de la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, donde marcó goles en finales que quedaron en la historia del fútbol argentino. Además, su presente en Rosario Central hizo que todo se mueva un poco más y que genere mucha ilusión en los hinchas de la Albiceleste.
Con el objetivo puesto en la próxima Copa del Mundo, el cuerpo técnico trabaja en la consolidación de nuevos futbolistas que puedan sostener el nivel competitivo de la Selección Argentina en el recambio generacional que atraviesa el plantel y que tendrá la dificil misión de defender el título conseguido en Qatar 2022.
La posible formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Mauritania
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone o Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez.
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