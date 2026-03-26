Lionel Scaloni fue determinante al hablar de Ángel Di María y su futuro: "Etapa terminada"

Lionel Scaloni confirmó el final de la etapa de Ángel Di María en la Selección Argentina

Durante la conferencia de prensa, el técnico fue contundente al referirse a la situación del histórico extremo. “No sé el ruido que se generó. Tengo la mejor relación con él y creo que es un tema del ambiente más que de él. Dejó siempre claro su punto de vista y nosotros lo entendemos. Hoy no está, estoy feliz con su presente y eso es lo más importante. Es una etapa terminada, así lo entendimos nosotros ya que hay chicos jóvenes que vienen empujando de atrás”, expresó.