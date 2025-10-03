Lionel Scaloni sorprende convocando a un arquero poco habitual en la Selección Argentina: quién es

Lionel Scaloni dio la sorpresa y convocó al arquero de Racing, Facundo Cambeses, y al defensor de River, Lautaro Rivero, para los amistosos que la Selección jugará en la Fecha FIFA. El equipo nacional enfrentará a Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y a Puerto Rico el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago, en la antesala del Mundial 2026.