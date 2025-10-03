Lionel Scaloni sorprende convocando a un arquero poco habitual en la Selección Argentina: quién es
Facundo Cambeses, con menos de 10 partidos como titular, integra la lista para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.
Lionel Scaloni dio la sorpresa y convocó al arquero de Racing, Facundo Cambeses, y al defensor de River, Lautaro Rivero, para los amistosos que la Selección jugará en la Fecha FIFA. El equipo nacional enfrentará a Venezuela el viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y a Puerto Rico el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago, en la antesala del Mundial 2026.
Entre las sorpresas figura también Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras y ex Racing, sumándose a la nómina de jugadores que buscarán consolidarse de cara a la cita mundialista. La Academia, actual club de Cambeses, llega como máximo candidato a quedarse con la Copa Libertadores y aporta varios de sus talentos a la Selección.
Además de los nuevos convocados, regresan Enzo Fernández, del Chelsea, y Marco Senesi, del Bournemouth, mientras que José López, la figura de Palmeiras, mantiene su lugar en el plantel.
Cambeses acumula 25 partidos oficiales con Racing, recibió 23 goles y se convirtió en uno de los jugadores más regulares del equipo. En el torneo local suma 10 encuentros y 781 minutos, con un promedio de 0,81 goles por partido y cuatro vallas invictas. Bajo los tres palos, registra 26 atajadas sobre 35 remates al arco.
Su irrupción se produjo tras la salida de Gabriel Arias, referente y figura de experiencia. Desde la serie con Peñarol por Copa Libertadores, Cambeses se adueñó del arco y consolidó su puesto como titular bajo la consideración de Gustavo Costas.
