"Le cayó como una bomba": la reacción del Huevo Acuña tras quedarse afuera del Mundial 2026
Marcos "Huevo" Acuña no esperaba quedar fuera de la lista definitiva de Lionel Scaloni y la noticia habría golpeado fuerte en su entorno.
La lista final de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 dejó varias sorpresas, pero una de las ausencias que más impacto generó fue la de Huevo Acuña. El lateral izquierdo de River Plate, campeón del mundo en Qatar 2022 y habitual convocado durante todo el ciclo de la Selección Argentina, finalmente no formará parte de la Copa del Mundo.
Según trascendió desde el entorno del futbolista, la decisión del cuerpo técnico cayó muy mal y tomó completamente por sorpresa al jugador. “Le cayó como una bomba”, señalaron en diálogo con TyC Sports, dejando en claro el fuerte golpe anímico que significó quedarse afuera de la nómina definitiva.
El “Huevo” venía formando parte del proceso de preparación rumbo al Mundial e incluso había sido titular recientemente en el triunfo de la Selección Argentina frente a Mauritania durante la última fecha FIFA. Por eso, dentro de su círculo íntimo existía la sensación de que tenía muchas chances de viajar a la Copa del Mundo.
Sin embargo, las molestias físicas que arrastró durante buena parte de la temporada terminaron jugando en contra. El defensor atravesó distintos problemas musculares en River y eso habría generado dudas dentro del cuerpo técnico encabezado por Scaloni, que finalmente optó por otras variantes para el lateral izquierdo.
Repercusiones tras la ausencia de Huevo Acuña en la lista de Scaloni
La ausencia de Acuña rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los hinchas argentinos, especialmente por el peso que tuvo el futbolista en los últimos grandes logros de la Selección. El ex Sevilla fue una pieza importante tanto en la conquista de Qatar 2022 como en las Copas América obtenidas durante el ciclo Scaloni.
Otro detalle que llamó la atención fue la actitud del jugador en redes sociales luego de conocerse la lista oficial. A los pocos minutos de la confirmación, Acuña realizó una publicación que no hacía referencia directa al Mundial ni a la Selección, aunque muchos usuarios interpretaron el silencio como una muestra del duro momento personal que atraviesa.
Finalmente, Scaloni decidió inclinarse por otras opciones para el sector izquierdo de la defensa y el nombre del “Huevo” quedó afuera de una convocatoria que parecía tenerlo adentro hasta último momento.
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