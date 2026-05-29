"Le cayó como una bomba": la reacción del Huevo Acuña tras quedarse afuera del Mundial 2026

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Repercusiones tras la ausencia de Huevo Acuña en la lista de Scaloni

La ausencia de Acuña rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los hinchas argentinos, especialmente por el peso que tuvo el futbolista en los últimos grandes logros de la Selección. El ex Sevilla fue una pieza importante tanto en la conquista de Qatar 2022 como en las Copas América obtenidas durante el ciclo Scaloni.

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Otro detalle que llamó la atención fue la actitud del jugador en redes sociales luego de conocerse la lista oficial. A los pocos minutos de la confirmación, Acuña realizó una publicación que no hacía referencia directa al Mundial ni a la Selección, aunque muchos usuarios interpretaron el silencio como una muestra del duro momento personal que atraviesa.

Finalmente, Scaloni decidió inclinarse por otras opciones para el sector izquierdo de la defensa y el nombre del “Huevo” quedó afuera de una convocatoria que parecía tenerlo adentro hasta último momento.