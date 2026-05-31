Sugestivos dichos de Caruso Lombardi sobre las listas de Lionel Scaloni: "¿Y si lo lleva por otra cosa?"
El siempre controvertido y mediático entrenador pareció sembrar sospechas sobre las decisiones del DT de la Selección Argentina.
Ricardo Caruso Lombardi volvió a convertirse en el centro de la escena mediática tras protagonizar un tenso y ruidoso cruce televisivo. Fiel a su estilo visceral, lanzó munición gruesa durante una entrevista, dejando en el aire una serie de llamativas sospechas en torno a los criterios que utiliza Lionel Scaloni para armar las convocatorias de la Selección Argentina.
El episodio comenzó a levantar temperatura cuando Caruso Lombardi, prácticamente a los gritos, empezó a discutir con un periodista de la señal TN. El DT apuntó primero sus cañones contra Eduardo "Chacho" Coudet, criticándolo con dureza por el planteo táctico en la reciente final perdida ante River.
"Joaquín Freitas tenía que haber sabido... guardó los cambios (Chacho) y por eso perdió el partido", disparó el mediático entrenador con vehemencia, responsabilizando al cuerpo técnico por el resultado.
Ricardo Caruso Lombardi contra Lionel Scaloni
La discusión pasó de un debate táctico de clubes a un terreno mucho más pantanoso cuando el cronista intentó defender las condiciones del futbolista mencionado, recordándole a Caruso que el juvenil viene de recibir el respaldo del cuerpo técnico nacional. "A Freitas lo citaron de la Selección", le retrucó.
Ese comentario funcionó como un detonante para el ex DT de San Lorenzo y Racing, quien explotó por completo frente a la cámara y sembró la duda sobre los manejos en el predio de Ezeiza.
"¿Y qué me importa que Scaloni lo lleve a la Selección? ¿Y si lo lleva por otra cosa? ¿Y no porque juega bien? ¿Vale lo mismo un jugador de la Selección que de un club?", sentenció Lombardi.
Las sorpresivas declaraciones no tardaron en replicarse en las redes sociales, abriendo el debate sobre si se trató de un simple exabrupto al calor de la discusión o de una acusación directa hacia el entorno del combinado nacional a las puertas de la alta competencia.
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