Sugestivos dichos de Caruso Lombardi sobre las listas de Lionel Scaloni: "¿Y si lo lleva por otra cosa?"

Ricardo Caruso Lombardi contra Lionel Scaloni

La discusión pasó de un debate táctico de clubes a un terreno mucho más pantanoso cuando el cronista intentó defender las condiciones del futbolista mencionado, recordándole a Caruso que el juvenil viene de recibir el respaldo del cuerpo técnico nacional. "A Freitas lo citaron de la Selección", le retrucó.

Ese comentario funcionó como un detonante para el ex DT de San Lorenzo y Racing, quien explotó por completo frente a la cámara y sembró la duda sobre los manejos en el predio de Ezeiza.

"¿Y qué me importa que Scaloni lo lleve a la Selección? ¿Y si lo lleva por otra cosa? ¿Y no porque juega bien? ¿Vale lo mismo un jugador de la Selección que de un club?", sentenció Lombardi.

caruso lombardi

Las sorpresivas declaraciones no tardaron en replicarse en las redes sociales, abriendo el debate sobre si se trató de un simple exabrupto al calor de la discusión o de una acusación directa hacia el entorno del combinado nacional a las puertas de la alta competencia.