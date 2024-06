El desopilante cruce entre Lionel Scaloni y un periodista que le escribió por WhatsApp

Este respondió: "Después te digo quién. Un amigo en común. Después hablamos". Aunque Scaloni se lo tomó con humor, dejó claro su descontento con el periodista y el amigo que filtró su número.

"¿Un amigo en común? No tiene que pasarte el teléfono", dijo. El periodista replicó en tono distendido: "No contestaste nunca", a lo que el campeón del mundo concluyó: "No, normalmente no contesto. Con todo respeto".

