Lionel Scaloni sobre Pablo Maffeo: "Tiene sangre Argentina"

"Mis hijos nacieron afuera, uno en Roma y otro en España. Su papá es argentino y la mamá es española y el día de mañana decidirán donde jugar", ejemplificó Scaloni con su caso familiar.

image.png

"A Pablo (Maffeo) y 'Pancho' (Ortega) los venimos siguiendo y los llamamos porque veníamos con problemas en ese puesto", expresó el DT, que tiene en carpeta a Maffeo desde "antes de la Copa América".

"A 'Pancho' lo conocemos más de las juveniles pero son puestos que tenemos que valorar de cara al futuro", agregó el entrenador campeón del Mundo que está invicto en Eliminatorias sudamericanas.

El ex Vélez Sarsfield, actualmente en Olympiacos de Grecia, participó del seleccionado Sub 20 en 2018 bajo la conducción de Sebastián Beccacece, ayudante de Jorge Sampaoli y compañero de cuerpo técnico de Scaloni, y también pasó por la Sub 23 de Fernando Batista.

Embed "MAFFEO TIENE SANGRE ARGENTINA". Lionel Scaloni se refirió a la incorporación de Pablo Maffeo a la Albiceleste.



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Q1Pva3SWk4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2023