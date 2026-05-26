Los 26 de Lionel Scaloni: las dos sorpresas que "pueden estar en la lista", según adelantó el DT
A días del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina sorprendió al postular a dos apellidos que parecían fuera de la nómina.
La Selección Argentina ya se encuentra concentrada en el Predio de la AFA en Ezeiza con la mente puesta en un objetivo gigante: defender la corona en el Mundial 2026. Bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni, el plantel se prepara para viajar a Norteamérica para disputar los últimos amistosos frente a Honduras e Islandia.
En la antesala de este viaje, el entrenador brindó una entrevista exclusiva a DSports y sacudió el panorama de las especulaciones al revelar nombres propios que pelean palmo a palmo por ganarse un boleto de último momento en la nómina definitiva de 26 futbolistas.
Lejos de conformarse con la base histórica que consiguió la gloria, el oriundo de Pujato dejó en claro que mantiene la guardia alta y que la competencia interna por los últimos lugares de la convocatoria está completamente abierta. Al ser consultado por el recambio y las alternativas en sectores clave de la cancha, sorprendió al poner sobre la mesa a dos futbolistas jóvenes con presente en el exterior.
“Hay más de tres... Está Agustín Giay, está Nicolás Capaldo, que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26... ¿Por qué no?”, lanzó el director técnico, abriéndole de manera pública la puerta de la Copa del Mundo a ambos futbolistas.
El seleccionador justificó la inclusión de estos nombres en la preparación final a partir de una mirada estratégica que combina el mediano plazo con la necesidad de tener variantes listas ante cualquier imprevisto físico de los habituales titulares.
“Más allá de que sean chicos jóvenes, pensando en el futuro, nosotros todo lo que hacemos es pensar en que pueden aportarnos por si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido, que tenemos tiempo de poder cambiar”, explicó Scalini detalladamente en diálogo con los periodistas Fernando Czyz y Narella Senra.
Qué dijo Lionel Scaloni sobre Lionel Messi
El dilema de la lista definitiva y la necesidad de contar con piezas de recambio preparadas al 100% cobró aún más sentido cuando el DT se refirió a la situación de Lionel Messi. El astro del Inter Miami encendió las alarmas de la delegación tras pedir el cambio por una dolencia física en su último partido en Estados Unidos.
Scaloni confesó que el cuerpo técnico siguió el partido en directo desde el predio y notó de inmediato que el "10" no estaba cómodo. Aunque aclaró que "las primeras noticias no son tan malas" y que esperarán los nuevos estudios médicos para evaluar su evolución, el técnico reconoció que este tipo de imprevistos justifican por qué nadie puede relajarse en la pelea por un lugar.
“A todos nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero es una realidad que no nos pasa ni con el '10' y capitán ni con otros futbolistas”, concluyó, ratificando que en la recta final hacia el Mundial, cada puesto se ganará en el día a día.
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