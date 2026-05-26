Los 26 de Lionel Scaloni: quién es Agustín Giay, la posible sorpresa que adelantó el DT

Quién es Agustín Giay, la posible sorpresa de Lionel Scaloni

Ficha técnica del jugador

Nombre completo: Agustín Giay

Fecha de nacimiento: 16 de enero de 2004 (22 años)

Lugar de nacimiento: San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina

Club actual: S. E. Palmeiras (Brasil)

Posición principal: Lateral derecho / Carrilero

Posiciones secundarias: Volante interior / Mediocampista por derecha

Pie hábil: Derecho

Altura: 1,80 m

Estadísticas y actualidad: el "roce" que cautivó al cuerpo técnico

Uno de los argumentos más sólidos que respaldan la consideración de Giay es su notable regularidad en una de las ligas más competitivas y desgastantes del continente: el Brasileirão. En lo que va de la temporada, el santafesino se consolidó como una pieza fija en la estructura de Palmeiras, sumando un rodaje ideal para las exigencias de una cita mundialista.

Campeonato Brasileño: Disputó 15 de los 17 partidos de Palmeiras en la actual temporada, consolidando al Verdão en los puestos de vanguardia del torneo.

Copa Libertadores: Registra asistencia perfecta al estar presente en los 5 encuentros de la fase de grupos, aportando una valiosa experiencia en duelos internacionales de alta intensidad.

Esta continuidad y consistencia en el fútbol brasileño es lo que el cuerpo técnico argentino valora especialmente en esta etapa de definiciones, donde el ritmo de competencia actual pesa más que los pergaminos del pasado.

Giay responde a la perfección al prototipo de lateral moderno que pregona Scaloni. Su formación en las divisiones inferiores de San Lorenzo y su polivalencia táctica le otorgan virtudes muy marcadas.

Es un futbolista de gran recorrido físico, capaz de transformarse en una opción constante de ataque por la banda derecha mediante transiciones rápidas.

Antecedentes con la camiseta albiceleste

A diferencia de otros juveniles convocados para la presente gira de amistosos, Giay cuenta con una ventaja fundamental: ya sabe lo que es debutar con la Selección Mayor.

Su citación previa ocurrió meses atrás, para los compromisos frente a Mauritania y Zambia, debido a un desgarro en el isquiotibial izquierdo padecido por Gonzalo Montiel.

En aquella oportunidad, el santafesino sumó sus primeros minutos oficiales en la Mayor al ingresar en el segundo tiempo en reemplazo de Nahuel Molina, mostrando aplomo y personalidad. Con experiencia previa como capitán en los seleccionados juveniles (Sub-20), Giay ya conoce el predio de Ezeiza y los códigos del grupo, un factor que allana su camino y agiganta su ilusión de subir al avión rumbo a Norteamérica.