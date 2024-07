Picante: qué dijo Lionel Scaloni sobre su suspensión en la Copa América 2024

"A todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador. La situación es extraña, intentaremos que no vuelva a suceder. No me pasó solo a mí. Necesito estar cerca de mis jugadores, a pesar de que el cuerpo técnico lo hizo maravillosamente bien", declaró Scaloni, quien estuvo acompañado por Alexis Mac Allister, tras la satisfactoria actuación de Walter Samuel y Pablo Aimar al mando del grupo ante el seleccionado de Jorge Fossati.