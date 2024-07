Lionel Scaloni se refirió al estado de Lionel Messi para el duelo con Ecuador: "Buenas sensaciones"

Cuando le preguntaron sobre la chance de apostar por el doble nueve con Lautaro Martínez, quien se mostró encendido y podría ganarse un lugar a fuerza de goles, y Julián Álvarez, el DT no dudó en responder: "Puede ser, como no. Ya jugaron juntos contra este rival. Tomaremos la decisión después del entrenamiento de hoy. No descartamos nada porque han funcionado bien y es una opción. Lautaro está en un muy buen momento, aprovechó su oportunidad y me pone muy contento. Los dos están bien, esperemos que mañana continúe esa racha. Estamos satisfechos con sus aportes".