Los 26 de Lionel Scaloni: dónde debutaron los convocados a la Selección Argentina para el Mudial 2026
Un repaso por los equipos que vieron nacer a los elegidos por Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Boca, River y Racing encabezan la lista de aportes.
Con la lista de 26 jugadores confirmada por Lionel Scaloni para ir en busca de una nueva Copa del Mundo, surge el interrogante sobre los orígenes de cada uno de los protagonistas de la Selección Argentina. El mapa de los debuts profesionales refleja un fuerte predominio de los clubes más populares del país.
El detalle club por club de los convocados por Lionel Scaloni
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A continuación, el listado completo que agrupa a los futbolistas según la camiseta con la que disputaron su primer partido oficial como profesionales:
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Boca Juniors (4): Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Valentín Barco.
River Plate (4): Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Julián Álvarez.
Racing Club (3): Juan Musso, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.
Vélez Sarsfield (2): Nicolás Otamendi y Thiago Almada.
Argentinos Juniors (2): Alexis Mac Allister y Nicolás González.
Estudiantes de La Plata (1): Gerónimo Rulli.
Banfield (1): Nicolás Tagliafico.
Rosario Central (1): Giovani Lo Celso.
Talleres de Córdoba (1): Facundo Medina.
Belgrano de Córdoba (1): Cristian Romero.
Newell's Old Boys (1): Lisandro Martínez.
Lanús (1): José Manuel López.
Los debuts en el fútbol exterior
Dentro de la nómina diagramada por el cuerpo técnico, existen cuatro casos particulares de jugadores que no llegaron a debutar en la máxima categoría del fútbol argentino y tuvieron su estreno directamente en el Viejo Continente:
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FC Barcelona (España): Lionel Messi.
Real Madrid (España): Nicolás Paz.
Atlético de Madrid (España): Giuliano Simeone.
Oxford United (Inglaterra): Emiliano Martínez.
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