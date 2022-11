Lionel Scaloni ultima detalles: ¿habrá una sorpresa en la lista para el Mundial de Qatar 2022?

dybala.webp

Aquí entra en discusión la situación del cordobés Paulo Dybala, quien estuvo inactivo desde inicios de octubre por una lesión muscular, y empieza a tomar forma la posibilidad de tener nueve defensores en la lista definitiva. Las posibilidades en ese sector son Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Lens) y Nehuén Pérez (Udinese).

En las últimas horas, unas declaraciones de su entrenador en la Roma, José Mourinho, alarmaron bastante sobre la posibilidad de que juegue ante el Torino: "No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial ".

"Los jugadores que irán al Mundial van a tener la cabeza más del otro lado que de este lado en este último partido”, afirmó Mourinho. Y sentenció: "Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino".

Igualmente, el cuerpo técnico tiene cuatro días más para decidir la lista final. Este jueves el mandamás de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, afirmó que Lionel Scaloni ya tiene elegidos a 23 de los 26 que representarán a la albiceleste en la Copa del Mundo.