La posible formación de la Selección Argentina ante Honduras en la previa del Mundial 2026
Lionel Scaloni probó un equipo con varios suplentes para enfrentar a Honduras y cuidar a futbolistas que llegan con molestias físicas.
La Selección Argentina continúa con su preparación en Kansas de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Antes del estreno por el Grupo J, el equipo disputará dos amistosos y el primero será frente a Honduras en el Kyle Field de Texas.
Pensando en ese compromiso, Lionel Scaloni realizó una práctica en la que paró un equipo con varios cambios respecto de la formación ideal. La decisión está vinculada a la necesidad de administrar cargas y preservar a futbolistas que arrastran molestias físicas, como Lionel Messi, Emiliano Martínez y Nicolás Paz.
En el arco apareció Gerónimo Rulli, quien tendría la oportunidad de sumar minutos mientras el cuerpo técnico continúa monitoreando la evolución del Dibu. La defensa estuvo integrada por Agustín Giay en el lateral derecho, Nicolás Tagliafico por la izquierda y la dupla central conformada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. En el caso del exfutbolista de San Lorenzo, su presencia también responde a la recuperación de Gonzalo Montiel, que sigue trabajando para dejar atrás su lesión.
En la mitad de la cancha, el entrenador campeón del mundo mantuvo a tres de sus habituales titulares: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Los tres conformaron el mediocampo durante el entrenamiento. La principal novedad estuvo en el ataque. Thiago Almada se ubicó unos metros por detrás de los delanteros y actuó como enlace, mientras que Lautaro Martínez compartió la ofensiva con José Manuel López en un esquema con doble centrodelantero.
La posible formación de la Selección Argentina ante Honduras en la previa del Mundial 2026
De esta manera, la posible formación de Argentina para enfrentar a Honduras sería con: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada; José Manuel López y Lautaro Martínez. El amistoso servirá para que el entrenador saque conclusiones antes del debut mundialista del próximo 16 de junio frente a Argelia, en Kansas.
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