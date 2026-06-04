La posible formación de la Selección Argentina ante Honduras en la previa del Mundial 2026

En el arco apareció Gerónimo Rulli, quien tendría la oportunidad de sumar minutos mientras el cuerpo técnico continúa monitoreando la evolución del Dibu. La defensa estuvo integrada por Agustín Giay en el lateral derecho, Nicolás Tagliafico por la izquierda y la dupla central conformada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. En el caso del exfutbolista de San Lorenzo, su presencia también responde a la recuperación de Gonzalo Montiel, que sigue trabajando para dejar atrás su lesión.