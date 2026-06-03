Alerta Selección Argentina: Nico Paz no se recuperó de su lesión y será evaluado
El jugador del Como sufrió una molestia en su rodilla durante las últimas fechas de la Serie A. El cuerpo técnico de la selección ya se comunicó con un futbolista cómo posible reemplazo.
A menos de dos semanas del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico mantienen la atención puesta en el estado físico de varios futbolistas convocados para la Selección Argentina. Uno de los casos que más preocupa es el de Nico Paz, quien todavía no logró recuperarse completamente de una lesión en la rodilla izquierda.
El jugador del Como sufrió una fisura tras un golpe recibido durante un encuentro frente a Hellas Verona por la Serie A de Italia y desde entonces trabaja para llegar en condiciones al inicio de la Copa del Mundo. Aunque forma parte de la delegación que ya se encuentra concentrada en Kansas City, su evolución será monitoreada día a día antes de tomar una decisión definitiva.
Ante la incertidumbre sobre la recuperación de Paz, el cuerpo técnico de la Selección Argentina tomó una medida preventiva y se comunicó con Emiliano Buendía. El futbolista de Aston Villa, que integró la prelista mundialista pero quedó afuera de los 26 convocados, recibió el pedido de continuar entrenándose por su cuenta mientras se define la situación del jugador surgido en el fútbol español. Llega de una destacada temporada en Inglaterra y aparece como una de las principales alternativas en caso de que se produzca una modificación de último momento en la nómina.
Nico Paz no jugará los amistosos previos al Mundial 2026
Con el objetivo de priorizar su recuperación, Nico Paz no participará de los amistosos que la Selección Argentina disputará ante Honduras e Islandia en Estados Unidos. La intención del cuerpo técnico es administrarlo físicamente durante estos días y evaluar cómo responde a las cargas de entrenamiento antes del debut mundialista del 16 de junio.
Si el mediocampista evoluciona favorablemente, continuará dentro de la lista definitiva para la Copa del Mundo. En cambio, si las molestias persisten o la lesión le impide llegar en plenitud, Scaloni podría recurrir a Buendía como reemplazante. Por ahora, la situación permanece abierta y será una de las principales cuestiones a seguir en la preparación de la Albiceleste rumbo al estreno en el Mundial 2026.
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