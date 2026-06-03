Alerta Selección Argentina: Nico Paz no se recuperó de su lesión y será evaluado

Ante la incertidumbre sobre la recuperación de Paz, el cuerpo técnico de la Selección Argentina tomó una medida preventiva y se comunicó con Emiliano Buendía. El futbolista de Aston Villa, que integró la prelista mundialista pero quedó afuera de los 26 convocados, recibió el pedido de continuar entrenándose por su cuenta mientras se define la situación del jugador surgido en el fútbol español. Llega de una destacada temporada en Inglaterra y aparece como una de las principales alternativas en caso de que se produzca una modificación de último momento en la nómina.