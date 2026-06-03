Selección Argentina: los jugadores que Scaloni mantiene en reserva ante posibles bajas para el Mundial 2026

Aunque en la Selección mantienen el optimismo sobre su recuperación para el debut ante Argelia, su evolución será evaluada día a día. En caso de que no llegue en condiciones, Emiliano Buendía aparece como uno de los principales candidatos para ocupar su lugar en la lista definitiva.

Mientras tanto, Scaloni aguarda por la recuperación de todos los futbolistas tocados físicamente y mantiene activado el plan de contingencia para afrontar cualquier eventualidad antes del inicio del Mundial 2026.