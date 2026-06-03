Selección Argentina: los jugadores que Scaloni mantiene en reserva ante posibles bajas para el Mundial 2026
La Selección Argentina tiene cinco futbolistas en alerta por posibles lesiones antes del Mundial 2026. Emiliano Buendía aparece como una de las principales alternativas.
La Selección Argentina ya transita la recta final de su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sigue atento a la evolución física de varios futbolistas convocados. Ante ese escenario, el entrenador y su equipo de trabajo definieron una nómina de cinco jugadores que permanecerán en estado de alerta hasta las horas previas al debut mundialista. Todos ellos podrían ser convocados si se produce una baja por lesión dentro de la lista oficial.
Según trascendió, los futbolistas elegidos son Santiago Beltrán, de River; Nicolás Capaldo, actualmente en Hamburgo; Marcos Senesi, de Bournemouth; Máximo Perrone, de Como 1907; y Emiliano Buendía, de Aston Villa. Desde la AFA les comunicaron que deberán mantenerse disponibles hasta 24 horas antes del inicio de la participación argentina en el torneo, plazo máximo que establece la FIFA para reemplazar jugadores por cuestiones médicas debidamente certificadas.
La decisión no es novedosa dentro de la estructura de la Albiceleste. En la previa de Qatar 2022, el cuerpo técnico también había confeccionado una lista paralela para afrontar posibles imprevistos físicos. En aquella oportunidad, los futbolistas que quedaron a disposición fueron Facundo Medina, Ángel Correa, Walter Benítez y Nicolás Domínguez, mientras se aguardaba la recuperación de algunos integrantes del plantel principal. La experiencia de aquel Mundial, en el que Argentina sufrió modificaciones de último momento por lesiones, llevó a Scaloni a repetir la metodología de cara a la defensa del título.
La situación de Nico Paz preocupa a Lionel Scaloni
Uno de los jugadores que más atención genera por estas horas es Nicolás Paz. El mediocampista del Como continúa recuperándose de una lesión en la rodilla que sufrió durante las últimas semanas de la Serie A italiana. El golpe le provocó un edema óseo y una pequeña fisura que todavía le impiden entrenarse con normalidad junto al resto del plantel. Por ese motivo, el juvenil ya quedó descartado para los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia y realiza un tratamiento específico bajo la supervisión del cuerpo médico argentino.
Aunque en la Selección mantienen el optimismo sobre su recuperación para el debut ante Argelia, su evolución será evaluada día a día. En caso de que no llegue en condiciones, Emiliano Buendía aparece como uno de los principales candidatos para ocupar su lugar en la lista definitiva.
Mientras tanto, Scaloni aguarda por la recuperación de todos los futbolistas tocados físicamente y mantiene activado el plan de contingencia para afrontar cualquier eventualidad antes del inicio del Mundial 2026.
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