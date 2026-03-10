Lisandro Martínez reveló el gesto de sus compañeros de la Selección en su momento más difícil
El defensor del Manchester United recordó cómo fue atravesar la recuperación de su rotura de ligamentos y destacó el apoyo que recibió dentro de la Scaloneta.
Lisandro Martínez compartió detalles de uno de los momentos más complejos de su carrera profesional y resaltó la importancia que tuvo el acompañamiento de sus compañeros de la Selección Argentina durante ese proceso. El defensor del Manchester United habló sobre la rotura de ligamentos que sufrió en febrero de 2025 y cómo logró superar una etapa que, según reconoció, fue una de las más difíciles desde que es futbolista.
La lesión ocurrió durante un partido frente a Crystal Palace y generó preocupación tanto en su club como en el entorno de la Albiceleste. En ese momento todavía faltaba más de un año para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero el diagnóstico obligaba a afrontar una recuperación extensa y exigente. El defensor sabía que debía comenzar prácticamente desde cero para volver a su mejor nivel.
“Fue una de las situaciones más bravas”, reconoció el propio futbolista durante una entrevista con DSports. El proceso de rehabilitación demandó paciencia, esfuerzo y un fuerte trabajo tanto físico como mental. En ese camino, el apoyo de su entorno resultó fundamental para mantener la motivación y no perder el foco. En ese sentido, el zaguero reveló un gesto que lo marcó especialmente y que refleja el clima que se vive dentro del plantel de la Selección Argentina.
Según contó, dos compañeros decidieron visitarlo en su casa en Manchester para acompañarlo en medio de la recuperación. “Necesité ayuda de todos, sin ellos no hubiese sido fácil. Tenés que empezar de cero otra vez. Aparecieron en mi casa el Dibu Martínez y Alexis Mac Allister para apoyarme”.
El defensor también recordó cómo se produjo esa visita que lo sorprendió gratamente en un momento delicado de su carrera: “Eso muestra lo que somos en la Selección Argentina, cómo uno se cuida con el otro. Me mandó un mensaje el Dibu. Me dijo: ‘Voy para tu casa’. Y cuando llegó me dijo: ‘Mirá que va a venir Mac Allister también’. ‘Ah bueno, manejalo vos’, le dije. Fue muy lindo ese momento”.
Además de destacar el compañerismo dentro del plantel, Martínez también valoró el vínculo que mantienen los futbolistas con el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Para el defensor, una de las claves del éxito del equipo es la cercanía humana que existe entre jugadores y entrenadores. “En el cuerpo técnico de la selección se comportan como humanos. Dejan de lado el rol de entrenador o preparador físico y son compañeros; eso es lo lindo que fuimos creando como grupo”.
Durante la charla, el zaguero también se refirió al liderazgo de Lionel Messi dentro del equipo nacional. Según explicó, el capitán aporta una cualidad difícil de encontrar incluso en futbolistas de élite: la capacidad de mantener la calma en situaciones de máxima presión. “Creo que Leo tiene una cosa que es difícil de conseguir: la templanza. El equilibrio, la tranquilidad en los momentos de máxima tensión como por ejemplo contra México. Lo difícil lo simplifica todo y eso habla de él. Es un ejemplo con sus acciones”, afirmó el defensor, quien continúa trabajando para recuperar su mejor versión y volver a tener continuidad tanto en su club como en la Albiceleste.
