Lisandro Martínez reveló el gesto de sus compañeros de la Selección en su momento más difícil

Además de destacar el compañerismo dentro del plantel, Martínez también valoró el vínculo que mantienen los futbolistas con el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. Para el defensor, una de las claves del éxito del equipo es la cercanía humana que existe entre jugadores y entrenadores. “En el cuerpo técnico de la selección se comportan como humanos. Dejan de lado el rol de entrenador o preparador físico y son compañeros; eso es lo lindo que fuimos creando como grupo”.

Durante la charla, el zaguero también se refirió al liderazgo de Lionel Messi dentro del equipo nacional. Según explicó, el capitán aporta una cualidad difícil de encontrar incluso en futbolistas de élite: la capacidad de mantener la calma en situaciones de máxima presión. “Creo que Leo tiene una cosa que es difícil de conseguir: la templanza. El equilibrio, la tranquilidad en los momentos de máxima tensión como por ejemplo contra México. Lo difícil lo simplifica todo y eso habla de él. Es un ejemplo con sus acciones”, afirmó el defensor, quien continúa trabajando para recuperar su mejor versión y volver a tener continuidad tanto en su club como en la Albiceleste.