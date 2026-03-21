Liverpool cayó ante el Brighton gracias a un doblete de Danny Welbeck

Escándalo en la Champions: un jugador de Galatasaray sufrió una grave lesión por un cartel

Una escena de extrema preocupación se vivió en Anfield durante el cruce entre Galatasaray y Liverpool por los octavos de final de la Champions League. El delantero neerlandés Noa Lang sufrió una grave lesión en su mano derecha tras quedar atrapado en una valla publicitaria.

El episodio ocurrió a los 75 minutos del segundo tiempo, cuando el atacante de 26 años disputó una pelota con Curtis Jones. Tras perder el balón, cayó hacia atrás y su pulgar derecho quedó enganchado entre dos paneles del cartel ubicado al borde del campo de juego.

De acuerdo a lo informado por el medio turco HT Spor, el futbolista lanzó gritos de dolor y presentó un abundante sangrado que obligó a una rápida intervención médica. Lang fue retirado en camilla, recibió oxígeno y fue trasladado de inmediato a un hospital.

El propio Galatasaray confirmó la gravedad de la lesión en un comunicado oficial: “nuestro jugador Noa Lang sufrió un corte profundo en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas, con la presencia de nuestro equipo médico”. La intervención quirúrgica se realizó este jueves y el propio jugador llevó tranquilidad a través de sus redes sociales. “Pasan cosas de mierda”, escribió junto a una imagen desde el hospital, donde confirmó que la operación fue exitosa.