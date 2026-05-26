El "Ogro" Fabbiani dirigirá en Europa y debutará en la Champions League

Emocionado por el enorme salto de calidad en su carrera profesional, el DT volcó su felicidad en sus redes sociales: "Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League".

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El Vardar Skopje iniciará su camino internacional en la primera ronda clasificatoria de la Liga de Campeones, y Fabbiani ya se prepara para el gran debut con el objetivo de hacer historia en el torneo de clubes más prestigioso del planeta.