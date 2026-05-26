El "Ogro" Fabbiani dirigirá en Europa y debutará en la Champions League
El entrenador, cuyo último paso fue en Newell's, fue presentado en las últimas horas en un equipo que viene de conquistar un título en su país.
El fútbol siempre da revancha y regala historias increíbles. En las últimas horas se confirmó un tremendo e inesperado vuelco en la carrera de Cristian Fabbiani: a sus 42 años, el director técnico argentino fue presentado de manera oficial como el nuevo entrenador del Vardar Skopje, el club más ganador e importante de Macedonia del Norte. Con este desembarco, el "Ogro" no solo tendrá su primera experiencia en el Viejo Continente, sino que cumplirá el sueño de dirigir en la UEFA Champions League.
La dirigencia macedonia le dio la bienvenida a través de los canales oficiales de la institución con elogios hacia su metodología: “Llega con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado”.
A pesar de que la firma del contrato y la presentación formal se llevaron a cabo este lunes, Fabbiani ya se encontraba instalado en Macedonia del Norte desde los primeros días de abril. El exdelantero llegó a Europa de urgencia para cubrir la sorpresiva vacante que dejó Goce Sedloski, quien se marchó para asumir la dirección técnica de la Selección de su país. Durante casi dos meses, el "Ogro" trabajó de manera silenciosa: analizó detalladamente al plantel, se adaptó a la cultura local y planificó el proyecto futbolístico antes de sellar su vínculo definitivo.
El escenario deportivo que recibe al argentino es inmejorable. El Vardar se acaba de consagrar campeón de la liga local (logrando la estrella número 12 de su historia) tras un sprint final demoledor: cerró el torneo con un invicto de nueve partidos, sumando 26 triunfos, 5 empates y apenas 2 derrotas, sacándole una ventaja de nueve unidades a su inmediato perseguidor.
El quinto desafío de la carrera del Ogro Fabbiani
Esta travesía europea representa el quinto ciclo de Fabbiani en los bancos de suplentes, tras sus inicios en el ascenso argentino dirigiendo a Fénix, Deportivo Riestra y Deportivo Merlo, y su posterior salto a la Primera División con Newell's Old Boys de Rosario (donde estuvo entre febrero y octubre del año pasado, cosechando 8 victorias, 10 empates y 9 derrotas en 27 partidos).
Emocionado por el enorme salto de calidad en su carrera profesional, el DT volcó su felicidad en sus redes sociales: "Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League".
El Vardar Skopje iniciará su camino internacional en la primera ronda clasificatoria de la Liga de Campeones, y Fabbiani ya se prepara para el gran debut con el objetivo de hacer historia en el torneo de clubes más prestigioso del planeta.
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