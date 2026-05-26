Dolor en Boca: murió Fernando Gayoso tras una dura enfermedad
El histórico exentrenador de arqueros de Boca, Fernando Gayoso, falleció a los 55 años. Su hijo lo despidió en redes tras su dura lucha contra el ELA.
El fútbol argentino está de luto por una triste noticia. Este martes se confirmó el fallecimiento de Fernando Gayoso, el histórico exentrenador de arqueros de Boca Juniors. El profesional venía luchando contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica y había sido internado por un severo cuadro de neumonía en el Sanatorio Mitre.
El emotivo adiós a Fernando Gayoso en las redes
Su hijo, Franco Gayoso, fue el encargado de confirmar la dolorosa partida a través de su cuenta personal de Instagram con un desgarrador mensaje que rápidamente se llenó de muestras de apoyo. "Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad", escribió el joven con profunda tristeza.
IMPORTANTE: Descontrol en Avellaneda: el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo terminó en serios disturbios
En la emotiva publicación, que cosechó miles de reacciones (entre ellas la del arquero Juan Musso), su hijo destacó la entereza y fortaleza del exintegrante del área de arqueros de Boca, quien desde el año 2023 enfrentaba el duro diagnóstico de ELA.
"Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra. Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros", concluyó en su emotiva carta de despedida, agradeciéndole por todo lo que le dio al fútbol a lo largo de su enorme trayectoria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario