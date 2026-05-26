Dolor en Boca: murió Fernando Gayoso tras una dura enfermedad

image El hijo de Fernando Gayoso despidió al ex entrenador de arqueros de Boca en sus redes sociales

El emotivo adiós a Fernando Gayoso en las redes

Su hijo, Franco Gayoso, fue el encargado de confirmar la dolorosa partida a través de su cuenta personal de Instagram con un desgarrador mensaje que rápidamente se llenó de muestras de apoyo. "Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad", escribió el joven con profunda tristeza.