Lista de 26 Lionel Scaloni para el Mundial 2026: se filtró la posible sorpresa de la Selección Argentina
De cara al Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni evalúa convocar a un ex mediocampista de Boca ante las fuertes bajas en el lateral derecho.
El entrenador Lionel Scaloni ultima todos los detalles para definir la lista definitiva de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. Sin embargo, en medio de las grandes dudas físicas que sufre la actual defensa, comenzó a tomar mucha fuerza el inesperado nombre del pampeano Nicolás Capaldo.
Por qué Lionel Scaloni piensa en Capaldo para la Selección
El ex jugador de Boca Juniors asoma sorpresivamente como una alternativa clave para integrar la nómina final de la Albiceleste. Esto se debe fundamentalmente a su gran versatilidad y a la inmensa preocupación que mantiene en vilo al cuerpo técnico por el estado clínico de los defensores.
Las alarmas principales suenan en el puesto de lateral derecho, ya que tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel arrastran complicadas lesiones musculares. A esto se le suma que Marcos Acuña llega exigido físicamente y que Cristian Romero junto con Lisandro Martínez no se encuentran en plenitud. Frente a esta situación de absoluta emergencia, el futbolista de 27 años encaja a la perfección como un excelente comodín, pudiendo desempeñarse tanto como lateral, carrilero o incluso defensor por la derecha en una eventual línea de tres.
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Si bien Capaldo nunca recibió el llamado oficial para la Mayor (una lesión abdominal lo marginó de los amistosos de marzo), su evolución en Europa y su consolidación defensiva en el Hamburgo alemán potenciaron seriamente sus chances mundialistas. En la dura pelea por los últimos boletos hacia la Copa del Mundo, el surgido en La Pampa le saca ventaja a Agustín Giay y sueña en grande con ser convocado.
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