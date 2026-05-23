Lista de 26 Lionel Scaloni para el Mundial 2026: se filtró la posible sorpresa de la Selección Argentina

Las alarmas principales suenan en el puesto de lateral derecho, ya que tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel arrastran complicadas lesiones musculares. A esto se le suma que Marcos Acuña llega exigido físicamente y que Cristian Romero junto con Lisandro Martínez no se encuentran en plenitud. Frente a esta situación de absoluta emergencia, el futbolista de 27 años encaja a la perfección como un excelente comodín, pudiendo desempeñarse tanto como lateral, carrilero o incluso defensor por la derecha en una eventual línea de tres.