Los cuatro jugadores de Argentina que aprovecharon su chance ante Jordania

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Giuliano Simeone aportó despliegue importante en la Selección

Giuliano Simeone también respondió cuando le llegó la oportunidad. Arrancó como volante por derecha, recorrió toda la banda y colaboró constantemente tanto en ataque como en defensa. Su intensidad, sacrificio y profundidad volvieron a ser una de sus principales virtudes, especialmente en las coberturas sobre Exequiel Palacios, quien ocupó el lateral derecho.

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Marcos Senesi cumplió en la defensa

Quien también dejó una buena impresión fue Marcos Senesi, incorporado a la lista definitiva pocos días antes del inicio del Mundial tras la lesión de Leonardo Balerdi. El defensor formó la zaga central junto a Nicolás Otamendi y respondió con seguridad durante todo el encuentro. Además, estuvo cerca de convertir de cabeza y provocó el penal que luego Lautaro Martínez transformó en el segundo gol de la Selección argentina.

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Con estos rendimientos, Scaloni sumó nuevas alternativas de cara a los 16avos de final, donde la Albiceleste enfrentará a Cabo Verde con la ilusión de seguir avanzando en la defensa del título mundial.