Los cuatro jugadores de Argentina que aprovecharon su chance ante Jordania
Lionel Scaloni rotó el equipo frente a Jordania y varios suplentes respondieron con un gran rendimiento para ilusionarse con más minutos.
La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con un triunfo 3-1 sobre Jordania en Dallas. Con el boleto a los 16avos de final ya asegurado, Lionel Scaloni rotó gran parte del equipo y les dio rodaje a varios futbolistas que habían tenido poca o ninguna participación en el torneo.
El experimento dejó conclusiones positivas para el entrenador. Más allá de que el rival ya estaba eliminado, varios habituales suplentes mostraron un buen nivel y se anotaron como alternativas para lo que viene.
Giovani Lo Celso brilló y fue la figura
Después de esperar durante dos Mundiales, Giovani Lo Celso finalmente tuvo su debut en una Copa del Mundo. El mediocampista de Real Betis fue uno de los puntos más altos del equipo. Ubicado inicialmente sobre la izquierda del mediocampo, manejó los tiempos del partido, distribuyó el juego con criterio y coronó su actuación con un gran gol de tiro libre para abrir el marcador. Su rendimiento le valió el premio al mejor jugador del partido, otorgado por la FIFA.
Nico Paz mostró personalidad
Otra de las notas positivas fue la actuación de Nicolás Paz. El volante ofensivo comenzó por el sector derecho, aunque con el correr de los minutos se movió por todo el frente de ataque. El futbolista surgido de Real Madrid volvió a demostrar su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su personalidad para pedir siempre la pelota. Si bien le faltó precisión en algunos pases decisivos, dejó en claro que puede ser una variante importante para Scaloni.
Giuliano Simeone aportó despliegue importante en la Selección
Giuliano Simeone también respondió cuando le llegó la oportunidad. Arrancó como volante por derecha, recorrió toda la banda y colaboró constantemente tanto en ataque como en defensa. Su intensidad, sacrificio y profundidad volvieron a ser una de sus principales virtudes, especialmente en las coberturas sobre Exequiel Palacios, quien ocupó el lateral derecho.
Marcos Senesi cumplió en la defensa
Quien también dejó una buena impresión fue Marcos Senesi, incorporado a la lista definitiva pocos días antes del inicio del Mundial tras la lesión de Leonardo Balerdi. El defensor formó la zaga central junto a Nicolás Otamendi y respondió con seguridad durante todo el encuentro. Además, estuvo cerca de convertir de cabeza y provocó el penal que luego Lautaro Martínez transformó en el segundo gol de la Selección argentina.
Con estos rendimientos, Scaloni sumó nuevas alternativas de cara a los 16avos de final, donde la Albiceleste enfrentará a Cabo Verde con la ilusión de seguir avanzando en la defensa del título mundial.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario