A qué hora juega Argentina hoy sábado 27 de junio

Respaldado por la FIFA y con capacidad atlética: así es el árbitro para Argentina vs. Jordania

El árbitro rumano fue designado para el último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 y se destaca por su severidad disciplinaria, su escasa tolerancia a los reclamos y una conducción de perfil rígido.

La Selección argentina cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania con la presencia de un árbitro que suele dejar su impronta desde los primeros minutos. La FIFA eligió al rumano István Kovács, un juez con amplia trayectoria internacional que se ganó una reputación asociada a la disciplina y el control estricto de los encuentros.

A lo largo de su carrera, el colegiado europeo se caracterizó por adoptar un criterio inflexible ante las protestas y por intervenir rápidamente cuando considera que el clima del partido puede volverse áspero. Su manera de conducir los encuentros suele reducir el margen para las discusiones y obliga a los futbolistas a mantener la compostura.

Istvan Kovacs Istvan Kovacs

Kovács, de 41 años, cuenta con experiencia en torneos continentales y competencias de primer nivel, escenario en el que consolidó un estilo marcado por la autoridad y la aplicación rigurosa de las reglas. Su presencia en la cancha suele ser ostensible y no duda en recurrir a las tarjetas cuando entiende que la situación lo amerita.

Entre las particularidades que más destacan quienes siguen de cerca su desempeño aparece su actitud ante los reclamos. Las protestas reiteradas o los gestos de desaprobación suelen encontrar una respuesta inmediata, una característica que convirtió al árbitro rumano en una figura de fuerte ascendencia dentro del terreno de juego.

Además de su severidad disciplinaria, también mantiene un diálogo permanente con los futbolistas, aunque siempre desde una posición de firmeza. Esa combinación entre comunicación y autoridad le permitió dirigir encuentros de elevada tensión sin perder el control.

Para Jordania, el partido puede resultar determinante en sus aspiraciones dentro del certamen, mientras que Argentina buscará concluir la primera fase con otro resultado positivo. En ese contexto, la presencia de Kovács agrega un componente adicional a un encuentro que promete intensidad.

La designación del árbitro europeo no pasó inadvertida entre los analistas, que suelen describirlo como un juez de talante adusto, temperamento granítico y criterio severo, rasgos que podrían tener influencia en el desarrollo del compromiso.