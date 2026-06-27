Quién es István Kovács, el polémico árbitro de Argentina vs. Jordania y por qué genera preocupación
El reconocido juez cuenta con gran experiencia en competencias internacional, aunque también en su historial se registra una suspensión por parte de la UEFA.
Este sábado a las 23, la Selección Argentina se medirá ante Jordania en el AT&T Stadium de Dallas para ponerle fin a su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. Sin embargo, las miradas no solo estarán sobre los futbolistas; el arbitraje promete ser uno de los grandes condimentos de la noche.
El silbato estará a cargo del rumano István Kovács, un referí de peso en el Viejo Continente y con un extenso recorrido en los escenarios internacionales más exigentes. No obstante y pese a su prestigio, este juez de duelos importantes regustra una suspensión de la UEFA en su historial. ¿Por qué?
Por qué István Kovács es considerado un árbitro "polémico"
El gran escándalo que dejó a Kovács bajo la lupa ocurrió en la pasada Champions League, durante el triunfo por 2-0 del Atlético de Madrid ante el Barcelona en la ida de los cuartos de final. Tras el pitazo final, la cúpula del club catalán estalló por fallos que consideraron decisivos por parte de Kovács.
La primera gran polémica fue una mano de Marc Pubill en el área que tanto el juez rumano como el VAR dejaron pasar. La tensión aumentó con la expulsión de Pau Cubarsí: Kovács le había mostrado la amarilla, pero corrigió su decisión a instancias de la tecnología y le plantó la roja directa.
El revuelo fue tal que la UEFA tomó cartas en el asunto y decidió congelar al árbitro para el resto del torneo.
Formacioes de de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026
Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone, Nicolás Paz o Lionel Messi; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.
Datos de Argentina vs. Jordania
- Hora: 23.00
- TV: TyC Sports
- Estadio: Dallas Stadium
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