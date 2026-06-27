La particular localidad brasileña que comparte la pasión y el fanatismo por Argentina: tienen un River y Boca
Un destino de turismo en Brasil sorprende por su historia y una curiosidad especial: y tiene una fuerte conexión con Argentina.
En un rincón inesperado de Brasil, el turismo encuentra una historia llamativa vinculada al fútbol argentino. Cuando juega la Selección Argentina, este pequeño pueblo del nordeste brasileño se transforma: aparecen camisetas albicelestes, celebraciones y una pasión que parece trasladarse a miles de kilómetros de distancia.
La particular escena ocurre en un municipio de Pernambuco con apenas unos 13.000 habitantes, ubicado a más de 4.700 kilómetros de Buenos Aires. Aunque se encuentra fuera del país, comparte el nombre con la capital argentina y construyó una identidad muy ligada a la cultura futbolera.
En esta localidad, Lionel Messi tiene una gran cantidad de seguidores, la Albiceleste cuenta con sus propios fanáticos y hasta existen equipos locales inspirados en grandes clubes argentinos como Boca Juniors y River Plate.
Qué se puede hacer en Buenos Aires
La historia de esta localidad de Brasil comenzó hacia fines del siglo XVIII, en una época marcada por la presencia de ingenios azucareros y extensas zonas dedicadas al cultivo de caña de azúcar. Con los años, surgieron distintas teorías sobre el origen de su particular nombre, que hoy llama la atención de quienes buscan conocer nuevos destinos de turismo.
La versión más difundida cuenta que un sacerdote que había visitado la capital argentina llegó a la región para celebrar misas y quedó sorprendido por el parecido del clima y el ambiente del lugar con Buenos Aires. La comparación tuvo tanta aceptación entre los habitantes que habría dado origen al nombre del pueblo.
Algunos datos destacados de esta curiosa localidad:
- Cuenta con alrededor de 13.000 habitantes.
- Está ubicada en el estado de Pernambuco, Brasil.
- Se encuentra a unos 4.722 kilómetros de Buenos Aires.
- Su principal actividad económica está relacionada con la caña de azúcar.
- Mantiene el nombre Buenos Aires desde hace varias generaciones.
- Es reconocida en Brasil por su particular vínculo y simpatía con Argentina.
Dónde queda Buenos Aires
En el nordeste de Brasil hay un destino que despierta curiosidad entre quienes buscan nuevas opciones de turismo: un pequeño pueblo llamado Buenos Aires, ubicado en el estado de Pernambuco, a más de 4.700 kilómetros de la capital argentina.
Con cerca de 13.000 habitantes, esta localidad mezcla las costumbres típicas del interior brasileño con una particular identidad que la conecta simbólicamente con Argentina, especialmente por su enorme simpatía hacia el fútbol albiceleste.
Cómo llegar Buenos Aires
Para conocer este particular pueblo de Brasil, la alternativa más habitual desde Argentina es viajar primero hasta Recife, capital del estado de Pernambuco. Desde Buenos Aires, se puede tomar un vuelo hacia Recife, generalmente con conexiones, y luego continuar el recorrido por vía terrestre hasta la localidad de Buenos Aires.
Una vez en Recife, el trayecto en auto o transporte particular demanda aproximadamente unas dos horas y media, dependiendo del tránsito y la ruta elegida. La distancia entre la capital de Pernambuco y el municipio es de alrededor de 100 kilómetros.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario