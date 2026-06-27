 La particular localidad brasileña que comparte la pasión y el fanatismo por Argentina: tienen un River y Boca

Embed - Uma Buenos Aires em pleno Pernambuco?

Algunos datos destacados de esta curiosa localidad:

Cuenta con alrededor de 13.000 habitantes .

. Está ubicada en el estado de Pernambuco, Brasil .

. Se encuentra a unos 4.722 kilómetros de Buenos Aires .

. Su principal actividad económica está relacionada con la caña de azúcar .

. Mantiene el nombre Buenos Aires desde hace varias generaciones.

Es reconocida en Brasil por su particular vínculo y simpatía con Argentina.

Dónde queda Buenos Aires

En el nordeste de Brasil hay un destino que despierta curiosidad entre quienes buscan nuevas opciones de turismo: un pequeño pueblo llamado Buenos Aires, ubicado en el estado de Pernambuco, a más de 4.700 kilómetros de la capital argentina.

Con cerca de 13.000 habitantes, esta localidad mezcla las costumbres típicas del interior brasileño con una particular identidad que la conecta simbólicamente con Argentina, especialmente por su enorme simpatía hacia el fútbol albiceleste.

Cómo llegar Buenos Aires

Para conocer este particular pueblo de Brasil, la alternativa más habitual desde Argentina es viajar primero hasta Recife, capital del estado de Pernambuco. Desde Buenos Aires, se puede tomar un vuelo hacia Recife, generalmente con conexiones, y luego continuar el recorrido por vía terrestre hasta la localidad de Buenos Aires.

Una vez en Recife, el trayecto en auto o transporte particular demanda aproximadamente unas dos horas y media, dependiendo del tránsito y la ruta elegida. La distancia entre la capital de Pernambuco y el municipio es de alrededor de 100 kilómetros.