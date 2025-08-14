Los elogios de Florentino Pérez a River en la presentación de Mastantuono en Real Madrid
El presidente del club español elogió al Millonario por su trayectoria y el vínculo que une a ambas instituciones, en la bienvenida oficial del joven mediocampista argentino.
En un acto cargado de simbolismo y elogios, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, encabezó la presentación de Franco Mastantuono como nuevo jugador merengue. El mediocampista argentino, que cumplió 18 años y quedó habilitado para sumarse al plantel dirigido por Xabi Alonso, recibió palabras de bienvenida y reconocimiento por parte del máximo dirigente blanco.
Pérez no solo habló de las virtudes del futbolista surgido en River, sino que también aprovechó para rendir homenaje al club de Núñez, institución que lo formó y de la que han llegado otros nombres ilustres a la Casa Blanca.
“Quiero dedicar unas palabras especiales a River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América. Tenemos un vínculo histórico y sentimental por la cantidad de jugadores que hemos compartido”, expresó.
El presidente recordó especialmente a Alfredo Di Stéfano, figura que forjó la historia del Madrid y que también brilló con la camiseta de River. “Todos sentimos un enorme cariño por la institución donde se forjaron muchas de nuestras leyendas, entre ellas Di Stéfano, quien marcó el camino para convertirnos en el club más grande del mundo”, afirmó.
Mastantuono, oriundo de Azul, había sido seguido de cerca por la dirigencia merengue desde sus primeros pasos en el profesionalismo. Su llegada se concretó una vez alcanzada la mayoría de edad, debido a las restricciones de FIFA sobre fichajes de menores. Ahora, el juvenil afronta el desafío de adaptarse a un equipo con altísimas exigencias, pero respaldado por la confianza que Pérez y la dirección deportiva manifestaron públicamente.
Con su incorporación, el Real Madrid refuerza su histórica relación con el fútbol argentino y especialmente con River, una cantera que ha nutrido de talento a los mejores clubes del mundo.
Los jugadores que pasaron por River y Real Madrid
- Alfredo Di Stéfano
- Rogelio Domínguez
- Eduardo Anzarda
- Oscar Más
- Enrique Wolff
- Oscar Ruggeri
- Juan Esnaider
- Rolando Zárate
- Santiago Solari
- Esteban Cambiasso
- Javier Saviola
- Gonzalo Higuaín
- Franco Mastantuono
