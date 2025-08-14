Los elogios de Florentino Pérez a River en la presentación de Mastantuono en Real Madrid

Mastantuono, oriundo de Azul, había sido seguido de cerca por la dirigencia merengue desde sus primeros pasos en el profesionalismo. Su llegada se concretó una vez alcanzada la mayoría de edad, debido a las restricciones de FIFA sobre fichajes de menores. Ahora, el juvenil afronta el desafío de adaptarse a un equipo con altísimas exigencias, pero respaldado por la confianza que Pérez y la dirección deportiva manifestaron públicamente.