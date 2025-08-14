Las sentidas palabras de Franco Mastantuono en su presentación en el Real Madrid

Además, dedicó unas palabras al nuevo técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, a quien le agradeció su "confianza y bienvenida".

"Quiero agradecerles a todos: al presidente, a Xabi y a todo su equipo por confiar en mí, por darme la confianza y la bienvenida que recibí, a toda la gente del club y a todos los empleados que trabajan acá. Les agradezco, me hicieron sentir muy cómodo. Sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Espero poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”, agregó el ex River.