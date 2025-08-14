Las sentidas palabras de Franco Mastantuono en su presentación en el Real Madrid
El exfutbolista de River fue presentado como nuevo jugador del “Merengue”. ¿Qué dijo?
El futbolista Franco Mastantuono fue presentado este jueves como nuevo jugador del Real Madrid, donde firmará un contrato por seis temporadas, hasta junio de 2031. “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”, expresó una de las mayores promesas del fútbol que surgió de las inferiores de River Plate.
El joven mediocampista, que justo hoy cumple 18 años, fue presentado en un acto protocolar que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde el jugador posó junto al presidente del club español, Florentino Pérez.
"Querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy acá. Sabrán que es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento y quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado para mi historia", arrancó el futbolista su discurso durante la presentación en la ciudad deportiva del club.
Acto seguido, el futbolista envió un mensaje de agradecimiento a sus padres Sofía y Cristian, y a sus hermanos, Lucila y Valentín, así como también a sus amigos y demás familiares, quienes viajaron a ver la presentación: "Son indispensables para mí y los quiero mucho. Quiero que lo puedan disfrutar como lo estoy haciendo yo. La verdad que me enorgullece que estén ahí y lo puedan disfrutar. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero creo que esos valores vienen desde mi círculo íntimo, que es lo mejor que tengo", expresó.
“Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad. Hoy comienza", sostuvo el futbolista.
Además, dedicó unas palabras al nuevo técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, a quien le agradeció su "confianza y bienvenida".
"Quiero agradecerles a todos: al presidente, a Xabi y a todo su equipo por confiar en mí, por darme la confianza y la bienvenida que recibí, a toda la gente del club y a todos los empleados que trabajan acá. Les agradezco, me hicieron sentir muy cómodo. Sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Espero poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”, agregó el ex River.
