Los gigantes de Europa despidieron a Miguel Ángel Russo y homenajearon a Boca

Real Madrid, Barcelona PSG y Bayern Múnich se sumaron al luto del fútbol argentino por la partida del histórico entrenador xeneize.
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años conmovió no solo al fútbol argentino, sino también a instituciones y clubes de todo el mundo. Los mensajes de respeto y condolencias llegaron desde los grandes de Europa, reflejando la trascendencia que tuvo Russo en la escena internacional por estar al frente de Boca.
Entre los primeros en expresarse se destacó el Real Madrid, considerado uno de los clubes más grandes del viejo continente. A través de un comunicado oficial, el club merengue expresó su profundo pesar y envió afecto a la familia, compañeros, aficionados y a todos los clubes donde Russo dejó su huella, subrayando su impacto como entrenador y su legado en el fútbol.
“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos“, fue el comunicado del Merengue.
El Barcelona también se sumó a los homenajes y publicó en sus redes sociales un mensaje breve pero sentido: “El FC Barcelona expresa su pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Descanse en paz”.
Por su parte, el Bayern Múnich se manifestó con un comunicado más extenso, destacando la influencia de Russo en el fútbol sudamericano y su papel como líder de Boca en competencias internacionales, incluyendo el Mundial de Clubes en Estados Unidos. “Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y llevó a Boca a numerosos éxitos”, indicaron, sumando sus condolencias a la familia, amigos y a toda la institución xeneize.
Además, otros clubes de renombre en Europa se sumaron a los homenajes. Chelsea, Napoli y PSG también difundieron mensajes de condolencias, destacando la trayectoria y el impacto de Russo tanto en Argentina como en torneos internacionales.
"Desde Chelsea FC lamentamos profundamente la partida de Miguel Ángel Russo. Acompañamos a la familia y al club Boca Juniors en este duro momento", destacaron desde el conjunto azul que milita en la Premier League.
Desde Italia, resaltaron: "A la familia y amigos de Miguel Ángel Russo y a todo Boca Juniors, les enviamos un apretado abrazo en este difícil momento. QEPD, Miguel". A la vez, en Francia, escribieron: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y una leyenda del fútbol argentino. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos".
Cada mensaje enfatizó no solo los logros deportivos del entrenador, sino también su personalidad y la estima que generaba en el ámbito futbolístico global. La repercusión de la muerte de Russo traspasó fronteras y mostró cómo su figura logró unir al mundo del fútbol en un homenaje colectivo. La huella de "Miguelo" seguirá presente en cada institución y en cada hincha que lo admiró, evidenciando que su legado va mucho más allá de los títulos y los resultados deportivos.
