Los gigantes de Europa despidieron a Miguel Ángel Russo y homenajearon a Boca

image

Por su parte, el Bayern Múnich se manifestó con un comunicado más extenso, destacando la influencia de Russo en el fútbol sudamericano y su papel como líder de Boca en competencias internacionales, incluyendo el Mundial de Clubes en Estados Unidos. “Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y llevó a Boca a numerosos éxitos”, indicaron, sumando sus condolencias a la familia, amigos y a toda la institución xeneize.

image

Los otros grandes de Europa que despidieron a Miguel Ángel Russo

Además, otros clubes de renombre en Europa se sumaron a los homenajes. Chelsea, Napoli y PSG también difundieron mensajes de condolencias, destacando la trayectoria y el impacto de Russo tanto en Argentina como en torneos internacionales.

image

"Desde Chelsea FC lamentamos profundamente la partida de Miguel Ángel Russo. Acompañamos a la familia y al club Boca Juniors en este duro momento", destacaron desde el conjunto azul que milita en la Premier League.

image

Desde Italia, resaltaron: "A la familia y amigos de Miguel Ángel Russo y a todo Boca Juniors, les enviamos un apretado abrazo en este difícil momento. QEPD, Miguel". A la vez, en Francia, escribieron: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y una leyenda del fútbol argentino. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos".

image

Cada mensaje enfatizó no solo los logros deportivos del entrenador, sino también su personalidad y la estima que generaba en el ámbito futbolístico global. La repercusión de la muerte de Russo traspasó fronteras y mostró cómo su figura logró unir al mundo del fútbol en un homenaje colectivo. La huella de "Miguelo" seguirá presente en cada institución y en cada hincha que lo admiró, evidenciando que su legado va mucho más allá de los títulos y los resultados deportivos.