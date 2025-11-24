El presidente de Lanús cuestionó el polémico pasillo de Estudiantes a Rosario Central: qué dijo

El dirigente también se refirió a la interna política dentro de Estudiantes y al papel de Juan Sebastián Verón, quien criticó públicamente la decisión de la AFA: “Tengo un respeto grande por Verón. Pero en Estudiantes hay un error: su representante en la liga vota una cosa y después Verón dice otra.” Incluso reveló que le dio un consejo directo al presidente del Pincha: “Tendría que participar de las reuniones. Si no estás de acuerdo con algo, tenés que oponerte y ya está.” Con estas declaraciones, dejó entrever que para él existió una contradicción entre la postura institucional del club y los movimientos internos de su dirigencia.

La mirada de Nicolás Russo sobre AFA y la conducción del fútbol argentino

En el tramo final de la entrevista, el mandamás de Lanús habló de su vínculo con las principales figuras de la conducción del fútbol local: “Con Tapia, con Toviggino y hasta con Grondona he tenido discusiones serias. Con Tapia tengo amistad. Hoy la AFA está ordenada económicamente y administrativamente. El proceso de selecciones y juveniles es muy bueno”.

Además, aseguró que los clubes trabajan para seguir fortaleciendo los ingresos y el orden institucional del fútbol argentino.