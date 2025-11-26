Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Tigre por el Torneo Clausura 2025.
Con Racing esperando rival, Lanús y Tigre cierran este miércoles en el sur del conurbano bonaerense la llave de octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 21 horas en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports.
Con siete de las ocho lleves ya resulta hasta el lunes, el partido entre el "Granate" y el "Matador" se demoró hasta este miércoles debido a que el conjunto del sur disputó el sábado (y ganó) la final de la Copa Sudamericana 2025 en Lima.
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrini llega dulce tras la conquista de su segundo título de Sudamericana, pero agotado tras tener que recurrir al tiempo suplementario y a los penales ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli.
La visita, en tanto, viene de una temporada con vaivenes, y con apenas un triunfo en los últimos seis partidos. La última presentación fue con derrota ante Boca en el cierre de la fase de grupos, resultado que lo relegó hasta el séptimo puesto, para que tenga que definir la serie en calidad de visitante.
El ganador de esta serie enfrentará en cuartos de final a Racing, que viene de eliminar a River en un partidazo. No es una lleve más, ya que el "Millonario" lo tiene a Lanús como uno de los equipos que pueden darle una mano para llegar a la Copa Libertadores 2026.
Cómo ver en vivo Lanús vs. Tigre
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
