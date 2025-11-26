Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs. Tigre

El ganador de esta serie enfrentará en cuartos de final a Racing, que viene de eliminar a River en un partidazo. No es una lleve más, ya que el "Millonario" lo tiene a Lanús como uno de los equipos que pueden darle una mano para llegar a la Copa Libertadores 2026.

Cómo ver en vivo Lanús vs. Tigre

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.