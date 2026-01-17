Luciano Benavides hizo historia y ganó el Dakar 2026 en una definición apretada

En un desenlace que quedará grabado para siempre en la historia del automovilismo, Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, defendiendo los colores del Red Bull KTM Factory Racing. El salteño no solo obtuvo su primer título en la prueba más dura del mundo, sino que lo hizo con un margen inédito: apenas dos segundos en la clasificación general, la diferencia más corta de todos los tiempos.