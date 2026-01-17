Luciano Benavides hizo historia y ganó el Dakar 2026 en una definición apretada
El piloto argentino se consagró campeón en motos en Arabia Saudita y logró la victoria más ajustada jamás registrada en la categoría.
En un desenlace que quedará grabado para siempre en la historia del automovilismo, Luciano Benavides se consagró campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, defendiendo los colores del Red Bull KTM Factory Racing. El salteño no solo obtuvo su primer título en la prueba más dura del mundo, sino que lo hizo con un margen inédito: apenas dos segundos en la clasificación general, la diferencia más corta de todos los tiempos.
La etapa decisiva se disputó sobre 105 kilómetros cronometrados en Yanbu, Arabia Saudita, y comenzó con un escenario adverso para el argentino. Benavides largó con más de tres minutos de desventaja frente al líder, el estadounidense Ricky Brabec, y parecía necesitar una hazaña para revertir el resultado.
Con temple y una conducción impecable, el piloto argentino sostuvo un ritmo firme y cruzó la meta en el segundo puesto de la etapa, un resultado que terminó siendo clave para cambiar el rumbo de la competencia.
El punto de quiebre llegó en el kilómetro 98, cuando Brabec, representante de Honda Monster Energy y aspirante a su tercer título, cometió un error de navegación determinante. A solo siete kilómetros del final, tomó un desvío equivocado que le costó segundos decisivos y permitió que la diferencia acumulada durante semanas se evaporara en un instante.
La consagración de Benavides volvió a confirmar una de las máximas del Dakar: la carrera no termina hasta cruzar el último control. Su talento técnico, la preparación física y la capacidad de aprovechar los errores ajenos transformaron una distancia que parecía “imposible” en una victoria legendaria.
Con este triunfo, Luciano Benavides se convirtió en el sexto argentino campeón del Rally Dakar. Antes lo habían logrado Marcos Patronelli (2010, 2013 y 2016), Alejandro Patronelli (2011 y 2012), Nicolás Cavigliasso (2019 en cuatriciclos y 2025 en challenger), Manuel Andújar (2021 y 2024 en cuatriciclos) y su hermano Kevin Benavides (2021 y 2023 en motos).
