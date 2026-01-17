Vélez, Argentinos Juniors y All Boys se suman a la solidaridad con los afectados por los incendios en Chubut
Los tres clubes lanzaron la campaña “Juntos por la Patagonia”, con el objetivo de recibir donaciones "para acompañar a las familias afectadas".
En el marco de los incendios forestales desatados en la provincia de Chubut, particularmente en la zona denominada Comarca Andina, que abarca varias localidades, tres clubes de fútbol iniciaron una campaña solidaria para colaborar son los pobladores afectados.
Se trata de las instituciones porteñas All Boys, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, que lanzaron la campaña “Juntos por la Patagonia”, con el objetivo de recibir donaciones en sus distintas sedes "para acompañar a las familias afectadas" por los incendios que todavía no fueron controlados en su totalidad.
Tanques de agua, mangueras, alimentos no perecederos, agua mineral y ropa se reciben en las distintas sedes de los mencionados clubes para ser enviadas a la zona del devastador siniestro iniciado en Puerto Patriada, donde fue controlado, y que continúa activo en zonas que tienen poblaciones como Epuyén y El Hoyo.
Dónde entregar las donaciones
All Boys
- Sede institucional: Mercedes 1951, CABA – Lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y sábados de 10 a 14
- Mercedes: Calles 314 y 121 – Mercedes (PBA)
Argentinos Jrs.
- Polideportivo Las Malvinas: Tronador 41, CABA – Todos los días de 12 a 22
- Sede Fundación: Nazca 2511, CABA – Lunes, miércoles y viernes de 16 a 20
- BichoStore: Gavilán 2187, CABA – Lunes a viernes de 10 a 19
Vélez Sarsfield
- Sede institucional: Av. Juan B. Justo 9200, CABA – Lunes a sábado de 10 a 19
Anuncios del gobernador de Chubut para los afectados por los incendios
Mientras tanto, el gobernador chubutense Ignacio Torres anunció este viernes una serie de medidas de alivio fiscal y acompañamiento a los afectados por los incendios,como extensión del plazo para el pago de Ingresos Brutos Provinciales y prórroga de los vencimientos para el pago del Impuesto de Sellos.
Además, el mandatario provincial puso en marcha préstamos de consumo y para capital de trabajo e inversión a través del Banco del Chubut, de hasta $50 millones, con amplios plazos y tasas blandas.
Asimismo, Torres anunció la suspensión temporal del cobro de las obligaciones con Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia para los municipios de El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo. “Ahora que el incendio está contenido, empieza la reconstrucción de nuestra Comarca”, afirmó el mandatario.
